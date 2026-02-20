В Генштабе отметили наращивание сил НАТО из-за якобы российской угрозы

Американские военнослужащие во время учений. Архивное фото

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. НАТО активно наращивает коалиционные силы под предлогом якобы неизбежности военного столкновения с Россией, а Генштаб ВС РФ внимательно отслеживает эти угрозы и упреждающе реагирует на них, заявил начальник ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Двадцатого февраля исполняется 324 года со дня образования Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

"Под предлогом якобы неизбежности военного столкновения с Россией НАТО активно наращивает коалиционные силы, меняет систему мобилизационного развёртывания, расширяет производственные мощности европейского ВПК. Значительное внимание уделяется оперативному оборудованию территорий и наращиванию пропускной способности транспортной инфраструктуры Восточной Европы для ускоренной переброски личного состава и военных грузов альянса к границам России", - сказал Рудской в интервью газете " Красная звезда ".

Он отметил, что ГОУ Генштаба ВС РФ внимательно отслеживает угрозы и упреждающе реагирует на них.