https://ria.ru/20260220/nato-2075635602.html
В Генштабе отметили наращивание сил НАТО из-за якобы российской угрозы
В Генштабе отметили наращивание сил НАТО из-за якобы российской угрозы - РИА Новости, 20.02.2026
В Генштабе отметили наращивание сил НАТО из-за якобы российской угрозы
НАТО активно наращивает коалиционные силы под предлогом якобы неизбежности военного столкновения с Россией, а Генштаб ВС РФ внимательно отслеживает эти угрозы и РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:35:00+03:00
2026-02-20T00:35:00+03:00
2026-02-20T00:35:00+03:00
в мире
россия
восточная европа
сергей рудской
нато
красная звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969927_262:278:2805:1708_1920x0_80_0_0_5a070b27fb0eeaea7e935a2f272c7516.jpg
https://ria.ru/20260219/nato-2075490460.html
https://ria.ru/20260217/nato-2074867897.html
россия
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969927_267:148:2800:2048_1920x0_80_0_0_16ca7de83756e3a5c329202af0f4b3e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, восточная европа, сергей рудской, нато, красная звезда
В мире, Россия, Восточная Европа, Сергей Рудской, НАТО, Красная звезда
В Генштабе отметили наращивание сил НАТО из-за якобы российской угрозы
Рудской: НАТО наращивает силы из-за якобы неизбежности столкновения с РФ
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. НАТО активно наращивает коалиционные силы под предлогом якобы неизбежности военного столкновения с Россией, а Генштаб ВС РФ внимательно отслеживает эти угрозы и упреждающе реагирует на них, заявил начальник ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Двадцатого февраля исполняется 324 года со дня образования Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
"Под предлогом якобы неизбежности военного столкновения с Россией НАТО
активно наращивает коалиционные силы, меняет систему мобилизационного развёртывания, расширяет производственные мощности европейского ВПК. Значительное внимание уделяется оперативному оборудованию территорий и наращиванию пропускной способности транспортной инфраструктуры Восточной Европы
для ускоренной переброски личного состава и военных грузов альянса к границам России", - сказал Рудской
в интервью газете "Красная звезда
".
Он отметил, что ГОУ Генштаба ВС РФ внимательно отслеживает угрозы и упреждающе реагирует на них.
"Особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил. Это ключевой элемент сдерживания агрессии против нашей страны. Продолжается повышение боевых возможностей ядерной триады за счёт поставки новых и модернизированных ракетных и авиационных комплексов, атомных подводных крейсеров стратегического назначения", - заключил генерал-полковник.