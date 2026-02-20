Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе отметили наращивание сил НАТО из-за якобы российской угрозы
00:35 20.02.2026
В Генштабе отметили наращивание сил НАТО из-за якобы российской угрозы
НАТО активно наращивает коалиционные силы под предлогом якобы неизбежности военного столкновения с Россией, а Генштаб ВС РФ внимательно отслеживает эти угрозы и РИА Новости, 20.02.2026
в мире, россия, восточная европа, сергей рудской, нато, красная звезда
В мире, Россия, Восточная Европа, Сергей Рудской, НАТО, Красная звезда
В Генштабе отметили наращивание сил НАТО из-за якобы российской угрозы

Рудской: НАТО наращивает силы из-за якобы неизбежности столкновения с РФ

© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati
Американские военнослужащие во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. НАТО активно наращивает коалиционные силы под предлогом якобы неизбежности военного столкновения с Россией, а Генштаб ВС РФ внимательно отслеживает эти угрозы и упреждающе реагирует на них, заявил начальник ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Двадцатого февраля исполняется 324 года со дня образования Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
"Под предлогом якобы неизбежности военного столкновения с Россией НАТО активно наращивает коалиционные силы, меняет систему мобилизационного развёртывания, расширяет производственные мощности европейского ВПК. Значительное внимание уделяется оперативному оборудованию территорий и наращиванию пропускной способности транспортной инфраструктуры Восточной Европы для ускоренной переброски личного состава и военных грузов альянса к границам России", - сказал Рудской в интервью газете "Красная звезда".
Он отметил, что ГОУ Генштаба ВС РФ внимательно отслеживает угрозы и упреждающе реагирует на них.
"Особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил. Это ключевой элемент сдерживания агрессии против нашей страны. Продолжается повышение боевых возможностей ядерной триады за счёт поставки новых и модернизированных ракетных и авиационных комплексов, атомных подводных крейсеров стратегического назначения", - заключил генерал-полковник.
