В России предложили сертифицировать центры реабилитации для наркозависимых

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Независимой наркологической гильдии, врач психиатр-нарколог Руслан Исаев, предложил сертифицировать в России реабилитационные центры для наркозависимых, сообщили интернет-изданию "Лента.ру" в пресс-службе гильдии.
Эксперты в среду в рамках круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья обсудили проблему реабилитационных центров. Поводом для активизации дискуссии стали резонансные события конца 2025 года, когда в ряде регионов России были выявлены серьезные нарушения в работе рехабов, а владельцы и сотрудники отдельных учреждений стали фигурантами уголовных дел. Участники встречи подчеркнули, что проблема носит системный характер и требует не точечных мер, а комплексных решений.
В ЛДПР предложили пересмотреть политику учета наркозависимых людей
11 ноября 2025, 01:33
"Не стоит изобретать велосипед — такие механизмы (сертификации центров реабилитации - ред.) уже применялись и позволяли выстраивать систему качества без избыточной бюрократии", - приводит издание слова Исаева, сказанные в рамках круглого стола.
Эксперт пояснил, что социальная реабилитация не относится к медицинской деятельности и потому не может регулироваться через механизм медицинского лицензирования. Создание новой обязательной лицензии, по его мнению, займет много времени и потребует сложных межведомственных согласований, что недопустимо в условиях затянувшегося нормативного вакуума.
В качестве практического решения Исаев предложил ввести добровольную сертификацию по согласованным стандартам и создание региональных реестров реабилитационных центров с обязательным подтверждением соответствия.
В ГД рассказали об изменениях порядка наблюдения за алкоголиками
19 февраля, 02:24