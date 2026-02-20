В России предложили сертифицировать центры реабилитации для наркозависимых

"Не стоит изобретать велосипед — такие механизмы (сертификации центров реабилитации - ред.) уже применялись и позволяли выстраивать систему качества без избыточной бюрократии", - приводит издание слова Исаева, сказанные в рамках круглого стола.

Эксперт пояснил, что социальная реабилитация не относится к медицинской деятельности и потому не может регулироваться через механизм медицинского лицензирования. Создание новой обязательной лицензии, по его мнению, займет много времени и потребует сложных межведомственных согласований, что недопустимо в условиях затянувшегося нормативного вакуума.