В России предложили сертифицировать центры реабилитации для наркозависимых - РИА Новости, 20.02.2026
11:02 20.02.2026
В России предложили сертифицировать центры реабилитации для наркозависимых
В России предложили сертифицировать центры реабилитации для наркозависимых
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В России предложили сертифицировать центры реабилитации для наркозависимых

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Независимой наркологической гильдии, врач психиатр-нарколог Руслан Исаев, предложил сертифицировать в России реабилитационные центры для наркозависимых, сообщили интернет-изданию "Лента.ру" в пресс-службе гильдии.
Эксперты в среду в рамках круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья обсудили проблему реабилитационных центров. Поводом для активизации дискуссии стали резонансные события конца 2025 года, когда в ряде регионов России были выявлены серьезные нарушения в работе рехабов, а владельцы и сотрудники отдельных учреждений стали фигурантами уголовных дел. Участники встречи подчеркнули, что проблема носит системный характер и требует не точечных мер, а комплексных решений.
"Не стоит изобретать велосипед — такие механизмы (сертификации центров реабилитации - ред.) уже применялись и позволяли выстраивать систему качества без избыточной бюрократии", - приводит издание слова Исаева, сказанные в рамках круглого стола.
Эксперт пояснил, что социальная реабилитация не относится к медицинской деятельности и потому не может регулироваться через механизм медицинского лицензирования. Создание новой обязательной лицензии, по его мнению, займет много времени и потребует сложных межведомственных согласований, что недопустимо в условиях затянувшегося нормативного вакуума.
В качестве практического решения Исаев предложил ввести добровольную сертификацию по согласованным стандартам и создание региональных реестров реабилитационных центров с обязательным подтверждением соответствия.
