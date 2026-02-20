https://ria.ru/20260220/nalogi-2075831732.html
ФНС доначислила налоги 64 тысячам неработающих москвичей
Объем поступлений НДФЛ в бюджет Москвы в прошлом году достиг 2,4 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФНС России по городу. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:45:00+03:00
2026-02-20T17:45:00+03:00
2026-02-20T19:11:00+03:00
москва
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Объем поступлений НДФЛ в бюджет Москвы в прошлом году достиг 2,4 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФНС России по городу.
"За 2025 год объем его (НДФЛ. — Прим. ред.) поступлений достиг 2,4 триллиона рублей, превысив уровень предыдущего года на девять процентов", — рассказали там.
Работа налоговых органов по легализации доходов отражается на росте количества поступающих документов, заявила руководитель подразделения Марина Третьякова, чьи слова приводятся в сообщении. Так, ведомству удалось дополнительно привлечь к декларированию 29 тысяч россиян, получивших средства от сделок с имуществом. Благодаря этому было доначислено более двух миллиардов рублей.
"На профильных комиссиях (коллегий. — Прим. ред.) были заслушаны выявленные в зоне риска более десяти тысяч "низкозарплатных" организаций, из которых более трети сообщили о повышении налоговой базы, увеличив перечисления в бюджет более чем на три миллиарда рублей", — добавила она.
Также в 2025-м был легализован труд 85 тысяч человек, более семи тысяч из которых — иностранцы.
"Эффект от <...> мероприятий <...> в отношении трудоспособных так называемых неработающих жителей <...> на текущий момент составил почти 64 тысячи москвичей, которые формализовали источники получения <...> денежных средств", — сказала Третьякова.
Благодаря этому бюджет пополнился более чем на девять миллиардов рублей.
С учетом социальной значимости такая работа будет продолжаться в полном объеме, заключила она.