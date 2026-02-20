ФНС доначислила налоги 64 тысячам неработающих москвичей

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Объем поступлений НДФЛ в бюджет Москвы в прошлом году достиг 2,4 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФНС России по городу.

« "За 2025 год объем его (НДФЛ. — Прим. ред.) поступлений достиг 2,4 триллиона рублей, превысив уровень предыдущего года на девять процентов", — рассказали там.

Работа налоговых органов по легализации доходов отражается на росте количества поступающих документов, заявила руководитель подразделения Марина Третьякова, чьи слова приводятся в сообщении. Так, ведомству удалось дополнительно привлечь к декларированию 29 тысяч россиян, получивших средства от сделок с имуществом. Благодаря этому было доначислено более двух миллиардов рублей.

"На профильных комиссиях (коллегий. — Прим. ред.) были заслушаны выявленные в зоне риска более десяти тысяч "низкозарплатных" организаций, из которых более трети сообщили о повышении налоговой базы, увеличив перечисления в бюджет более чем на три миллиарда рублей", — добавила она.

Также в 2025-м был легализован труд 85 тысяч человек, более семи тысяч из которых — иностранцы.

« "Эффект от <...> мероприятий <...> в отношении трудоспособных так называемых неработающих жителей <...> на текущий момент составил почти 64 тысячи москвичей, которые формализовали источники получения <...> денежных средств", — сказала Третьякова.

Благодаря этому бюджет пополнился более чем на девять миллиардов рублей.