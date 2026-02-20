ЛДПР предлагает защитить жилищные накопления военных от списания за долги

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают запретить в рамках других исполнительных производств списывать со счетов военнослужащих средства, которые направляются государством в рамках накопительно-ипотечной системы.

Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается включить накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, формируемые за счет денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, в перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание", - сказано в пояснительной записке.

Как рассказал РИА Новости Слуцкий , обеспечение военнослужащих жильем - важнейший вопрос, который ЛДПР держит на особом контроле.

"Мы последовательно добиваемся снижения ставок для участников СВО по военной ипотеке и увеличения ежемесячных выплат из накопительного фонда в рамках накопительно-ипотечной системы. Мы убеждены, что государство обязано предоставить людям, ежедневно рискующим собой на линии боевого соприкосновения, исполняя свой долг перед Отечеством, максимум социальных гарантий и льгот. Бойцы должны знать, что власть не просто слышит их проблемы, но и предпринимает конкретные шаги для их скорейшего решения", - отметил он.

Лидер партии добавил, что одна из бед, тревожащих наших защитников - списание средств, которые государство начисляет для погашения платежей по военной ипотеке, в пользу других долговых обязательств. Он подчеркнул, что прямой запрет на это в действующем законодательстве все еще отсутствует.

"Позиция ЛДПР непреклонна - наши ребята на передовой должны быть уверены, что их семьи никогда не останутся без крова, что приставы не доберутся до денег, предназначенных на оплату ипотеки. Мы должны поддержать тех, кто без страха встал на защиту своей страны и помочь им преодолеть возникшие жизненные трудности, а не позволять ситуации усугубляться", - заключил он.

Военная ипотека - это кредит на покупку жилья, который погашает государство, пока военный служит. Сумма средств на военную ипотеку состоит из двух частей. Первая - это первоначальный взнос, предоставляемый ФГКУ " Росвоенипотека " офицеру-участнику накопительно-ипотечной системы (НИС). Формируется он за счет ежегодных отчислений на специальный счет участника НИС.