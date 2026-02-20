https://ria.ru/20260220/nakazanie-2075894613.html
Уточнен закон о порядке отбывания наказания в виде ограничения свободы
Уточнен закон о порядке отбывания наказания в виде ограничения свободы - РИА Новости, 20.02.2026
Уточнен закон о порядке отбывания наказания в виде ограничения свободы
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 20.02.2026
Уточнен закон о порядке отбывания наказания в виде ограничения свободы
Путин подписал закон о порядке отбывания наказания в виде ограничения свободы
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Законом определяется, что осужденные, которым неотбытая часть принудительных работ заменена ограничением свободы, и осужденные, которым ограничение свободы назначено в качестве дополнительного вида наказания, освобождаются из учреждения, где отбывали наказание, и следуют к месту жительства самостоятельно за счет средств федерального бюджета.
В случае назначения ограничения свободы в качестве дополнительного вида наказания срок ограничения свободы будет исчисляться со дня освобождения осужденного из исправительного центра, следует из документа.
В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд представление о замене неотбытого срока наказанием в виде принудительных работ.