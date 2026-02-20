Уточнен закон о порядке отбывания наказания в виде ограничения свободы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы, соответствующий документ размещен на Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом определяется, что осужденные, которым неотбытая часть принудительных работ заменена ограничением свободы, и осужденные, которым ограничение свободы назначено в качестве дополнительного вида наказания, освобождаются из учреждения, где отбывали наказание, и следуют к месту жительства самостоятельно за счет средств федерального бюджета.

В случае назначения ограничения свободы в качестве дополнительного вида наказания срок ограничения свободы будет исчисляться со дня освобождения осужденного из исправительного центра, следует из документа.