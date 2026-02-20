Рейтинг@Mail.ru
22:55 20.02.2026
Уточнен закон о порядке отбывания наказания в виде ограничения свободы

Путин подписал закон о порядке отбывания наказания в виде ограничения свободы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом определяется, что осужденные, которым неотбытая часть принудительных работ заменена ограничением свободы, и осужденные, которым ограничение свободы назначено в качестве дополнительного вида наказания, освобождаются из учреждения, где отбывали наказание, и следуют к месту жительства самостоятельно за счет средств федерального бюджета.
В случае назначения ограничения свободы в качестве дополнительного вида наказания срок ограничения свободы будет исчисляться со дня освобождения осужденного из исправительного центра, следует из документа.
В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы уголовно-исполнительная инспекция вносит в суд представление о замене неотбытого срока наказанием в виде принудительных работ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Путин попросил держать на контроле заключение под стражу предпринимателей
19 февраля, 14:03
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
