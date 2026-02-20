Рейтинг@Mail.ru
07:47 20.02.2026
Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО
Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил государственные награды участникам...
Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО

Замминистра обороны России Горемыкин вручил госнаграды участникам СВО

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, сообщили в Минобороны России.
"Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка", - говорится в сообщении.
Как отметили в российской оборонном ведомстве, Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны РФ Андрея Белоусова, поблагодарил за мужество, отвагу, верность воинскому долгу, присяге и верность России.
"Сегодня в России трудно найти семью, которая бы не имела отношения к защите Отечества. В той или иной степени, взять многих, отцы, деды, бабушки воевали в годы Великой Отечественной войны. Сегодня вот эти ребята выполняют задачи специальной военной операции и выполняют мужественно, отважно, вы настоящие герои. Вся страна гордится вами!" - приведены его слова в релизе Минобороны.
Отличившимся военнослужащим были вручены государственные и ведомственные награды, в том числе ордена "Мужества", медали "За отвагу" и "За храбрость", подытожили в российском оборонном ведомстве.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Цивилева вручила госнаграды участникам СВО
Россия Виктор Горемыкин Андрей Белоусов
 
 
