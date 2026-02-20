https://ria.ru/20260220/nagrady-2075658721.html
Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО
Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 20.02.2026
Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО
Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил государственные награды участникам... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T07:47:00+03:00
2026-02-20T07:47:00+03:00
2026-02-20T07:47:00+03:00
россия
виктор горемыкин
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20260220/nagrady-2075651274.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктор горемыкин, андрей белоусов
Россия, Виктор Горемыкин, Андрей Белоусов
Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО
Замминистра обороны России Горемыкин вручил госнаграды участникам СВО
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, сообщили в Минобороны России.
"Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин
вручил награды военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка", - говорится в сообщении.
Как отметили в российской оборонном ведомстве, Горемыкин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны РФ Андрея Белоусова
, поблагодарил за мужество, отвагу, верность воинскому долгу, присяге и верность России.
"Сегодня в России трудно найти семью, которая бы не имела отношения к защите Отечества. В той или иной степени, взять многих, отцы, деды, бабушки воевали в годы Великой Отечественной войны. Сегодня вот эти ребята выполняют задачи специальной военной операции и выполняют мужественно, отважно, вы настоящие герои. Вся страна гордится вами!" - приведены его слова в релизе Минобороны.
Отличившимся военнослужащим были вручены государственные и ведомственные награды, в том числе ордена "Мужества", медали "За отвагу" и "За храбрость", подытожили в российском оборонном ведомстве.