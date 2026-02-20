Замминистра обороны России вручил госнаграды участникам СВО

"Сегодня в России трудно найти семью, которая бы не имела отношения к защите Отечества. В той или иной степени, взять многих, отцы, деды, бабушки воевали в годы Великой Отечественной войны. Сегодня вот эти ребята выполняют задачи специальной военной операции и выполняют мужественно, отважно, вы настоящие герои. Вся страна гордится вами!" - приведены его слова в релизе Минобороны.