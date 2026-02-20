Рейтинг@Mail.ru
Российский пианист Мысин стал призером на конкурсе в Зальцбурге
Культура
 
12:24 20.02.2026
Российский пианист Мысин стал призером на конкурсе в Зальцбурге
Российский пианист Мысин стал призером на конкурсе в Зальцбурге
Российский пианист Елисей Мысин занял второе место на престижном международном конкурсе молодых исполнителей, который прошел в университете Моцартеум Зальцбург, РИА Новости, 20.02.2026
россия, зальцбург (город)
Российский пианист Мысин стал призером на конкурсе в Зальцбурге

ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Российский пианист Елисей Мысин занял второе место на престижном международном конкурсе молодых исполнителей, который прошел в университете Моцартеум Зальцбург, сообщило консульство РФ.
"В Университете Моцартеум состоялся престижный международный конкурс молодых музыкантов. Российский вундеркинд Елисей Мысин занял второе место", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале консульства РФ в Зальцбурге.
Отмечается, что представитель генерального консульства поздравил лауреата с высокой наградой и пожелал дальнейших творческих успехов и вдохновения.
