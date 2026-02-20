https://ria.ru/20260220/mysin-2075725185.html
Российский пианист Мысин стал призером на конкурсе в Зальцбурге
Российский пианист Мысин стал призером на конкурсе в Зальцбурге - РИА Новости, 20.02.2026
Российский пианист Мысин стал призером на конкурсе в Зальцбурге
Российский пианист Елисей Мысин занял второе место на престижном международном конкурсе молодых исполнителей, который прошел в университете Моцартеум Зальцбург, РИА Новости, 20.02.2026
Российский пианист Мысин стал призером на конкурсе в Зальцбурге
Пианист Мысин занял второе место на международном конкурсе в Зальцбурге