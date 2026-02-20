https://ria.ru/20260220/mvd-2075897644.html
В МВД сообщили о борьбе с площадками по распространению персональных данных
Работа крупнейших в России площадок по распространению персональных данных была пресечена в 2025 году, сообщается в Telegram-канале УБК МВД России. РИА Новости, 20.02.2026
