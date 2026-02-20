Рейтинг@Mail.ru
Обращения МВД к зарубежным мессенджерам остаются без рассмотрения - РИА Новости, 20.02.2026
21:54 20.02.2026
Обращения МВД к зарубежным мессенджерам остаются без рассмотрения
Обращения МВД к зарубежным мессенджерам остаются без рассмотрения
Обращения МВД России в администрацию зарубежных мессенджеров остаются без рассмотрения и принятия мер, предусмотренных законодательством РФ, сообщается в... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T21:54:00+03:00
2026-02-20T21:54:00+03:00
2026
Обращения МВД к зарубежным мессенджерам остаются без рассмотрения

МВД: обращения к зарубежным мессенджерам остаются без принятия мер

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Обращения МВД России в администрацию зарубежных мессенджеров остаются без рассмотрения и принятия мер, предусмотренных законодательством РФ, сообщается в Telegram-канале УКБ МВД России.
"Обращения подразделений системы МВД России в администрацию зарубежных мессенджеров остаются без рассмотрения и принятия мер, предусмотренных российским законодательством", - говорится в сообщении.
