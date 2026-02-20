МВД предложило узаконить оформление временной регистрации в апартаментах

"В этой связи законопроектом предлагается уточнить понятие "место пребывания" в Законе № 5242-I, дополнив его положением, что таковым может являться нежилое помещение, сходное по предусмотренным проектной документацией соответствующего здания характеристикам с квартирами в многоквартирном доме и не входящее в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения", - говорится в пояснительной записке к проекту.