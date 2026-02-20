https://ria.ru/20260220/mvd-2075702159.html
Вывод похищенных денег на 25 миллиардов рублей предотвратили в 2025 году
МВД России совместно с банковским сектором предотвратило в 2025 году вывод похищенных дистанционными мошенниками денег на 25 миллиардов рублей, сообщила... РИА Новости, 20.02.2026
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. МВД России совместно с банковским сектором предотвратило в 2025 году вывод похищенных дистанционными мошенниками денег на 25 миллиардов рублей, сообщила представитель МВД РФ Юлия Меньщикова.
Она отметила, что в противодействии дистанционным хищениям МВД активно взаимодействует с банковским сектором, в том числе и по приостановлению операций по счетам, которые используются в преступной деятельности.
"И вот такое успешное взаимодействие нам позволило предотвратить вывод похищенных денежных средств в 2025 году на 25 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году", - сказала Меньщикова на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
По ее словам, за январь правоохранители наложили арест на 10 миллиардов рублей, что на 2 миллиарда больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.