Вывод похищенных денег на 25 миллиардов рублей предотвратили в 2025 году

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. МВД России совместно с банковским сектором предотвратило в 2025 году вывод похищенных дистанционными мошенниками денег на 25 миллиардов рублей, сообщила представитель МВД РФ Юлия Меньщикова.

Она отметила, что в противодействии дистанционным хищениям МВД активно взаимодействует с банковским сектором, в том числе и по приостановлению операций по счетам, которые используются в преступной деятельности.

"И вот такое успешное взаимодействие нам позволило предотвратить вывод похищенных денежных средств в 2025 году на 25 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году", - сказала Меньщикова на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".