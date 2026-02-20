Рейтинг@Mail.ru
Вывод похищенных денег на 25 миллиардов рублей предотвратили в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2026
11:34 20.02.2026
Вывод похищенных денег на 25 миллиардов рублей предотвратили в 2025 году
Вывод похищенных денег на 25 миллиардов рублей предотвратили в 2025 году - РИА Новости, 20.02.2026
Вывод похищенных денег на 25 миллиардов рублей предотвратили в 2025 году
МВД России совместно с банковским сектором предотвратило в 2025 году вывод похищенных дистанционными мошенниками денег на 25 миллиардов рублей, сообщила... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T11:34:00+03:00
2026-02-20T11:34:00+03:00
2026
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Вывод похищенных денег на 25 миллиардов рублей предотвратили в 2025 году

МВД с банками предотвратили вывод похищенных денег на 25 млрд руб в 2025 году

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. МВД России совместно с банковским сектором предотвратило в 2025 году вывод похищенных дистанционными мошенниками денег на 25 миллиардов рублей, сообщила представитель МВД РФ Юлия Меньщикова.
Она отметила, что в противодействии дистанционным хищениям МВД активно взаимодействует с банковским сектором, в том числе и по приостановлению операций по счетам, которые используются в преступной деятельности.
"И вот такое успешное взаимодействие нам позволило предотвратить вывод похищенных денежных средств в 2025 году на 25 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году", - сказала Меньщикова на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
По ее словам, за январь правоохранители наложили арест на 10 миллиардов рублей, что на 2 миллиарда больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
