Обвинение попросило конфисковать эквивалент взятки у генерала Муминджанова
Обвинение попросило конфисковать эквивалент взятки у генерала Муминджанова - РИА Новости, 20.02.2026
Обвинение попросило конфисковать эквивалент взятки у генерала Муминджанова
Гособвинитель попросил конфисковать в собственность государства эквивалент полученной генералом Валерием Муминджановым взятки в размере 18,5 миллиона рублей
Обвинение попросило конфисковать эквивалент взятки у генерала Муминджанова
Обвинение у генерала Муминджанова 18,5 миллиона рублей
ВОРОНЕЖ, 20 фев – РИА Новости. Гособвинитель попросил конфисковать в собственность государства эквивалент полученной генералом Валерием Муминджановым взятки в размере 18,5 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Воронежского гарнизонного военного суда.
взятки в размере 18 миллионов 550 тысяч рублей", - сказал государственный обвинитель.
Также обвинение попросило сохранить до исполнения приговора в части имущественных взысканий арест, наложенный на имущество Муминджанова: автомобиль Land Rover Freelander 2 стоимостью 2 миллиона 52 тысячи 633 рубля и денежные средства, находящиеся и поступающие на четыре банковских счета, не превышающие 2,2 миллиарда рублей.
Прокурор потребовал у суда отправить генерала в колонию строгого режима на 12 лет и лишить его звания и наград.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагало следствие, получил взятки на сумму около 20 миллионов рублей. На последнем заседании размер вменяемой взятки сократили до 18,5 миллиона рублей.