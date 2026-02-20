Обвинение попросило конфисковать эквивалент взятки у генерала Муминджанова

Также обвинение попросило сохранить до исполнения приговора в части имущественных взысканий арест, наложенный на имущество Муминджанова: автомобиль Land Rover Freelander 2 стоимостью 2 миллиона 52 тысячи 633 рубля и денежные средства, находящиеся и поступающие на четыре банковских счета, не превышающие 2,2 миллиарда рублей.

Прокурор потребовал у суда отправить генерала в колонию строгого режима на 12 лет и лишить его звания и наград.

По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагало следствие, получил взятки на сумму около 20 миллионов рублей. На последнем заседании размер вменяемой взятки сократили до 18,5 миллиона рублей.