В России 24% МСП создано в приоритетных отраслях экономики с начала года

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. С начала 2026 года в России в реестр МСП были включены более 100 тысяч малых и средних предприятий, из них 24% пришлось на приоритетные отрасли – обрабатывающие производства, ИТ и связь, туризм и научную деятельность, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Таким образом, в январе численность малого и среднего бизнеса в России превысила отметку в 6,86 миллиона предприятий — это на 4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

"Среди зарегистрировавшихся МСП почти каждый четвертый предприниматель работает в приоритетных отраслях. Это свидетельствует о более высокой устойчивости бизнеса в этих сферах и укрепляет тренд на качественную трансформацию сегмента МСП. Во многом это результат адресных мер господдержки таких компаний в виде льготных кредитных программ, "зонтичных" поручительств, льготного лизинга, которые реализуются в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и способствуют достижению национальных целей, обозначенных президентом", — подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников во время рабочей поездки в Республику Мордовия, его слова приводятся на сайте ведомства.

По его словам, общее число субъектов МСП в регионе достигло 26,1 тысячи, а доля приоритетных отраслей приблизилась к 20%. При этом с начала 2026 года создано более 300 новых субъектов МСП. Их росту и развитию способствует сохранение действующих инструментов мер поддержки, а также расширение архитектуры программ для повышения доступности финансирования бизнеса.

По данным Корпорации МСП, в число отраслей, где с начала 2026 года был отмечен наибольший прирост малых и средних предприятий, вошли профессиональная, научная и техническая деятельность (более 5 тысяч новых МСП), IT и связь (+2,9 тысячи), гостиницы и общепит (+2,3 тысячи) и обрабатывающие производства (+1,5 тысячи).

"Аналитика показывает, что адресные меры поддержки обеспечивают более динамичное развитие предприятий. Например, у МСП, кто получил поддержку по специальным льготным программам кредитования или использовал наши "зонтичные" поручительства для привлечения заемного финансирования, рост доходов и занятости в 2–3 раза быстрее, чем в среднем по сегменту", – подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба института развития.

Он отметил, что это в свою очередь также стимулирует предпринимательский интерес к открытию бизнеса в отраслях, которые сегодня являются приоритетными для устойчивого развития страны и обеспечения ее технологического лидерства.