Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Повышенное атмосферное давление ожидается в Москве в субботу, однако уже в воскресенье оно вернется к норме, резких скачков давления в ближайшее время не предвидится, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.