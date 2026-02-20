Рейтинг@Mail.ru
18:34 20.02.2026 (обновлено: 19:20 20.02.2026)
Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления
Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления
Москва, Татьяна Позднякова
Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления

В Москве в субботу ожидается повышенное атмосферное давление

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Повышенное атмосферное давление ожидается в Москве в субботу, однако уже в воскресенье оно вернется к норме, резких скачков давления в ближайшее время не предвидится, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Повышение температуры не будет связано с резкими изменениями атмосферного давления. Завтра в столице повышенное атмосферное давление - 753 миллиметра ртутного столба, 22 и 23 февраля атмосферное давление вернется к норме, это будет 748 миллиметров. В начале следующей недели, во вторник, оно составит 746 миллиметра ртутного столба, в среду - 750 миллиметров ртутного столба. Дальше оно будет чуть выше климатической нормы, поэтому изменения температурного режима не будут", - рассказала Позднякова.
Синоптик подчеркнула, что резких скачков давления в столице в ближайшее время не предвидится.
