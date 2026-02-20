Рейтинг@Mail.ru
Сильный снегопад прошел в Москве вопреки прогнозу, рассказал синоптик - РИА Новости, 20.02.2026
18:04 20.02.2026
Сильный снегопад прошел в Москве вопреки прогнозу, рассказал синоптик
Большая часть осадков во время циклона "Валли" досталась Москве, хотя прогнозировалось, что основной их объем выпадет восточнее, отметил в комментарии РИА... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:04:00+03:00
2026-02-20T18:04:00+03:00
москва
коломна
павловский посад
михаил леус
снегопад в москве
погода
москва, коломна, павловский посад, михаил леус, снегопад в москве, погода
Москва, Коломна, Павловский Посад, Михаил Леус, Снегопад в Москве, Погода
Сильный снегопад прошел в Москве вопреки прогнозу, рассказал синоптик

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкУборка снега на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Уборка снега на Манежной площади в Москве
ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Большая часть осадков во время циклона "Валли" досталась Москве, хотя прогнозировалось, что основной их объем выпадет восточнее, отметил в комментарии РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.
"Интересно, что этот снегопад ударил точечно по Москве. Хотя прогнозировалось, что основные осадки пройдут восточнее - Коломна, Павловский Посад. В итоге получилось, что большая часть досталась городу (Москва - ред.). Центр Москвы лидирует с большим отрывом по количеству выпавшего снега", - сказал Шихов.
Он уточнил, что в Москве за сутки выпало 28 миллиметров осадков.
"Необходимо смотреть, когда там вообще последний раз такое было... Возможно, это один из самых сильных снегопадов за всю историю наблюдений в принципе для этой метеостанции. Сейчас циклон потерял силу и ушёл далеко на север", - добавил ученый.
Шихов обратил внимание, что сильный снегопад в Оренбуржье в конце этой недели невозможно сравнить со столичным, так как, по его словам, это "явления разного порядка".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что в Москве из-за циклона "Валли" выпала почти половина от месячной нормы осадков февраля. При этом, по его данным, снежный максимум нынешней зимы в 61 сантиметр и суточный рекорд по высоте снежного покрова, составляющий для 20 февраля 64 сантиметра, могут быть обновлены. Он также отметил, что абсолютный февральский рекорд в 72 сантиметра устоит.
МоскваКоломнаПавловский ПосадМихаил ЛеусСнегопад в МосквеПогода
 
 
