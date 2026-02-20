https://ria.ru/20260220/moskva-2075840075.html
Сильный снегопад прошел в Москве вопреки прогнозу, рассказал синоптик
Сильный снегопад прошел в Москве вопреки прогнозу, рассказал синоптик - РИА Новости, 20.02.2026
Сильный снегопад прошел в Москве вопреки прогнозу, рассказал синоптик
Большая часть осадков во время циклона "Валли" досталась Москве, хотя прогнозировалось, что основной их объем выпадет восточнее, отметил в комментарии РИА... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:04:00+03:00
2026-02-20T18:04:00+03:00
2026-02-20T18:04:00+03:00
москва
коломна
павловский посад
михаил леус
снегопад в москве
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075802715_0:199:3013:1894_1920x0_80_0_0_d6494381c4947033257b6390bba29652.jpg
https://ria.ru/20260220/moskva-2075744866.html
https://ria.ru/20260220/snegopad-2075659882.html
москва
коломна
павловский посад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075802715_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2a96bfef4244a96ee5e2827befcdb6db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коломна, павловский посад, михаил леус, снегопад в москве, погода
Москва, Коломна, Павловский Посад, Михаил Леус, Снегопад в Москве, Погода
Сильный снегопад прошел в Москве вопреки прогнозу, рассказал синоптик
Шихов: сильный снегопад прошел в Москве вопреки прогнозу
ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Большая часть осадков во время циклона "Валли" досталась Москве, хотя прогнозировалось, что основной их объем выпадет восточнее, отметил в комментарии РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.
"Интересно, что этот снегопад ударил точечно по Москве
. Хотя прогнозировалось, что основные осадки пройдут восточнее - Коломна
, Павловский Посад
. В итоге получилось, что большая часть досталась городу (Москва - ред.). Центр Москвы лидирует с большим отрывом по количеству выпавшего снега", - сказал Шихов.
Он уточнил, что в Москве за сутки выпало 28 миллиметров осадков.
"Необходимо смотреть, когда там вообще последний раз такое было... Возможно, это один из самых сильных снегопадов за всю историю наблюдений в принципе для этой метеостанции. Сейчас циклон потерял силу и ушёл далеко на север", - добавил ученый.
Шихов обратил внимание, что сильный снегопад в Оренбуржье в конце этой недели невозможно сравнить со столичным, так как, по его словам, это "явления разного порядка".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус
сообщал, что в Москве из-за циклона "Валли" выпала почти половина от месячной нормы осадков февраля. При этом, по его данным, снежный максимум нынешней зимы в 61 сантиметр и суточный рекорд по высоте снежного покрова, составляющий для 20 февраля 64 сантиметра, могут быть обновлены. Он также отметил, что абсолютный февральский рекорд в 72 сантиметра устоит.