Сильный снегопад прошел в Москве вопреки прогнозу, рассказал синоптик

ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Большая часть осадков во время циклона "Валли" досталась Москве, хотя прогнозировалось, что основной их объем выпадет восточнее, отметил в комментарии РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.

"Интересно, что этот снегопад ударил точечно по Москве . Хотя прогнозировалось, что основные осадки пройдут восточнее - Коломна Павловский Посад . В итоге получилось, что большая часть досталась городу (Москва - ред.). Центр Москвы лидирует с большим отрывом по количеству выпавшего снега", - сказал Шихов.

Он уточнил, что в Москве за сутки выпало 28 миллиметров осадков.

"Необходимо смотреть, когда там вообще последний раз такое было... Возможно, это один из самых сильных снегопадов за всю историю наблюдений в принципе для этой метеостанции. Сейчас циклон потерял силу и ушёл далеко на север", - добавил ученый.

Шихов обратил внимание, что сильный снегопад в Оренбуржье в конце этой недели невозможно сравнить со столичным, так как, по его словам, это "явления разного порядка".