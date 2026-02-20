В Москве 23 февраля не будут проводить салют

«

"В столице в День защитника Отечества проведение праздничного салюта не планируется. При этом в Москве состоятся памятные и тематические мероприятия, посвященные государственному празднику. В учреждениях культуры, образовательных организациях и на городских площадках запланированы мероприятия патриотической и просветительской направленности", - говорится в сообщении.