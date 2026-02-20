Рейтинг@Mail.ru
В Москве 23 февраля не будут проводить салют - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/moskva-2075807399.html
В Москве 23 февраля не будут проводить салют
В Москве 23 февраля не будут проводить салют - РИА Новости, 20.02.2026
В Москве 23 февраля не будут проводить салют
Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества 23 февраля проводиться не будет, при этом состоятся памятные и тематические мероприятия, посвященные... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:32:00+03:00
2026-02-20T16:32:00+03:00
москва
день защитника отечества
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20260220/prazdnik-2075804335.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, день защитника отечества, общество
Москва, День защитника Отечества, Общество
В Москве 23 февраля не будут проводить салют

В Москве 23 февраля не будут проводить салют, памятные мероприятия состоятся

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества 23 февраля проводиться не будет, при этом состоятся памятные и тематические мероприятия, посвященные государственному празднику, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"В столице в День защитника Отечества проведение праздничного салюта не планируется. При этом в Москве состоятся памятные и тематические мероприятия, посвященные государственному празднику. В учреждениях культуры, образовательных организациях и на городских площадках запланированы мероприятия патриотической и просветительской направленности", - говорится в сообщении.
На сайте мэра и правительства Москвы отмечается, что городские службы будут работать в штатном режиме. В местах проведения мероприятий будут обеспечены необходимые меры по поддержанию общественного порядка и комфортного пребывания посетителей.
"Москвичам и гостям столицы рекомендуется соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах, учитывать погодные условия и следовать указаниям организаторов при посещении массовых мероприятий", - добавляется в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Опрос показал, как россияне планируют провести 23 февраля
Вчера, 16:16
 
МоскваДень защитника ОтечестваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала