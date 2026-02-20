В Москве снизилось число нарушений за безбилетный проезд

Мужчина на одной из улиц в Москве во время снегопада. Архивное фото

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Число нарушений за безбилетный проезд в Москве снизилось после увеличения штрафов, в январе 2026 года их стало на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество штрафов за неправомерное использование карты москвича уменьшилось на 50%, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"За январь 2026 года на 50% снизилось количество штрафов за неправомерное использование карты москвича в сравнении с тем же периодом прошлого года. Также на 15% сократилось число штрафов за безбилетный проезд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказал Ликсутов.

Заммэра отметил, что изменение размеров штрафов в столице доказало свою эффективность.