Первокурсника колледжа задержали по подозрению в поджоге АЗС в Москве
Первокурсника колледжа задержали по подозрению в поджоге АЗС в Москве
Первокурсник колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:13:00+03:00
2026-02-20T15:13:00+03:00
2026-02-20T15:14:00+03:00
Студента колледжа задержали по подозрению в поджоге АЗС на юго-востоке Москвы