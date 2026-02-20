Рейтинг@Mail.ru
Первокурсника колледжа задержали по подозрению в поджоге АЗС в Москве
15:13 20.02.2026 (обновлено: 15:14 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/moskva-2075783277.html
Первокурсника колледжа задержали по подозрению в поджоге АЗС в Москве
Первокурсника колледжа задержали по подозрению в поджоге АЗС в Москве - РИА Новости, 20.02.2026
Первокурсника колледжа задержали по подозрению в поджоге АЗС в Москве
Первокурсник колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:13:00+03:00
2026-02-20T15:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260218/donetsk-2075198640.html
Первокурсника колледжа задержали по подозрению в поджоге АЗС в Москве

Студента колледжа задержали по подозрению в поджоге АЗС на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первокурсник колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на платформе МАХ.
"В полицию поступила информация о возгорании на АЗС, расположенной на Люблинской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный совершил поджог топливораздаточной колонки, после чего скрылся. Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС России. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в кратчайшие сроки оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника - "им оказался 16-летний учащийся первого курса технологического колледжа". В настоящее время подросток доставлен в территориальный отдел полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, подозреваемый задержан.
ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала