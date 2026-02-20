В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада, специалисты проводят работы по очистке дорог, социальных объектов и крыш, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.

"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и сегодня, но с меньшей интенсивностью. Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы.

"Сегодня, после снижения интенсивности снегопада, приступим к очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - дополняется в сообщении.

Уточняется, что места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями.

"Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения, не парковать в зоне производства работ автомобили. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду", - подчеркивается в сообщении.