В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
08:10 20.02.2026 (обновлено: 15:04 20.02.2026)
В Москве в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада, специалисты проводят работы по очистке дорог, социальных объектов и крыш, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.
"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и сегодня, но с меньшей интенсивностью. Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы.
"Сегодня, после снижения интенсивности снегопада, приступим к очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями.
"Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения, не парковать в зоне производства работ автомобили. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду", - подчеркивается в сообщении.
По возможности необходимо перенести поездки на личных автомобилях, если это невозможно – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Ученый рассказал, будет ли в Москве выпадать меньше снега в XXI веке
Вчера, 08:12
 
Заголовок открываемого материала