В Москве мужчина повалил девушку на платформу, пытаясь украсть ее телефон
В Москве мужчина повалил девушку на платформу, пытаясь украсть ее телефон
Мужчина повалил девушку на платформу на станции "Новаторская" в метро Москвы, пытаясь выхватить ее телефон, он задержан, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:36:00+03:00
происшествия
москва
криминал
В московском метро задержали мужчину, пытавшегося похитить телефон у пассажирки