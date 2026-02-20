Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина повалил девушку на платформу, пытаясь украсть ее телефон - РИА Новости, 20.02.2026
12:36 20.02.2026 (обновлено: 20:30 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/moskva-2075727243.html
В Москве мужчина повалил девушку на платформу, пытаясь украсть ее телефон
В Москве мужчина повалил девушку на платформу, пытаясь украсть ее телефон - РИА Новости, 20.02.2026
В Москве мужчина повалил девушку на платформу, пытаясь украсть ее телефон
Мужчина повалил девушку на платформу на станции "Новаторская" в метро Москвы, пытаясь выхватить ее телефон, он задержан, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:36:00+03:00
2026-02-20T20:30:00+03:00
происшествия
москва
криминал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075727705_0:0:1252:705_1920x0_80_0_0_f64a9dcd4f42aa93750758588c22e0aa.jpg
https://ria.ru/20260213/sud-2074216916.html
москва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, москва, криминал
Происшествия, Москва, Криминал
В Москве мужчина повалил девушку на платформу, пытаясь украсть ее телефон

В московском метро задержали мужчину, пытавшегося похитить телефон у пассажирки

Мужчина повалил девушку на платформу на станции "Новаторская" в столичном метро, пытаясь выхватить ее телефон
Мужчина повалил девушку на платформу на станции Новаторская в столичном метро, пытаясь выхватить ее телефон - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Мужчина повалил девушку на платформу на станции "Новаторская" в столичном метро, пытаясь выхватить ее телефон
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мужчина повалил девушку на платформу на станции "Новаторская" в метро Москвы, пытаясь выхватить ее телефон, он задержан, сообщает столичная прокуратура.
"Двадцатипятилетний приезжий попытался похитить телефон у пассажирки. Все произошло на станции метро "Новаторская". Злоумышленник увидел в вагоне поезда девушку, в руке у которой был телефон. Тогда он решил его похитить и начал вырывать гаджет, вытолкнул девушку на платформу, где повалил", — сообщается в официальном канале ведомства на платформе MAX.
Девушка оказала активное сопротивление, ей на помощь подоспели другие пассажиры. Фигуранта удалось задержать.
Прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль привлечение мужчины к уголовной ответственности за покушение на грабеж.
ПроисшествияМоскваКриминал
 
 
