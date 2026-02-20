Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: резидент столичной ОЭЗ выпустил более 4 тысяч банкоматов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 20.02.2026
Ликсутов: резидент столичной ОЭЗ выпустил более 4 тысяч банкоматов
Ликсутов: резидент столичной ОЭЗ выпустил более 4 тысяч банкоматов
Производитель многофункциональных российских банкоматов из особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2025 году выпустил более 4 тысяч устройств, сообщил... РИА Новости, 20.02.2026
москва, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов
Ликсутов: резидент столичной ОЭЗ выпустил более 4 тысяч банкоматов

Максим Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы выпустил более 4 тысяч банкоматов

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Производитель многофункциональных российских банкоматов из особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2025 году выпустил более 4 тысяч устройств, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он напомнил, что московские ОЭЗ являются драйвером промышленности. По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина Москва оказывает всестороннюю поддержку высокотехнологичным предприятиям.
"Статус резидента преференциальной территории позволяет компаниям снизить налоговую нагрузку, а сэкономленные средства направить на новые разработки, модернизацию и расширение производства. В 2025 году резидент ОЭЗ “Технополис Москва” выпустил свыше 4 тысяч отечественных банкоматов, которые уже установлены в столице, а также других городах России", — сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Производством устройств самообслуживания для российских банков занимается компания "Банковские и Финансовые Системы" (БФС). Аппараты оснащены актуальными технологическими решениями, в том числе комплексом средств защиты от мошенничества, биометрическими камерами, считывателями штрих- и QR-кодов. Кроме того, банкоматы отличаются от зарубежных аналогов современным промышленным дизайном и продуманной эргономикой.
Все устройства самообслуживания резидента ОЭЗ Москвы включены в реестр промышленной продукции Минпромторга России.
Участки для создания новых производств появились в ОЭЗ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Ликсутов: участки для создания новых производств появились в ОЭЗ
19 февраля, 15:05
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим Ликсутов
 
 
