В Москве продолжают ликвидировать последствия аномального снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:34 20.02.2026
В Москве продолжают ликвидировать последствия аномального снегопада
В Москве продолжают ликвидировать последствия аномального снегопада
Специалисты комплекса городского хозяйства в круглосуточном усиленном режиме продолжают ликвидировать последствия аномального снегопада в Москве, сообщил... РИА Новости, 20.02.2026
В Москве продолжают ликвидировать последствия аномального снегопада

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в круглосуточном усиленном режиме продолжают ликвидировать последствия аномального снегопада в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в круглосуточном усиленном режиме продолжают ликвидировать последствия аномального снегопада в Москве. В настоящее время повсеместно организованы масштабные мероприятия по очистке города от снега, в них задействовано максимальное число сотрудников коммунальных служб и крупных столичных инженерных компаний. На улицах работает весь парк коммунальной спецтехники. Проводим очистку ключевых магистралей, улиц, пешеходных зон и тротуаров, дворовых территорий, в том числе путем роторной переброски снега, собранные снежные валы вывозятся", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что коммунальные службы приступили к очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. На МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи и тяжелые автокраны для оказания помощи водителям большегрузов", -добавил Бирюков.
Он призвал москвичей с пониманием относиться к неудобствам, которые связанны с работой по очистке столицы от снега и его вывозом, не препятствовать работе коммунальной техники.
Эффективный подход: что облегчает уборку снега в Москве?
Эффективный подход: что облегчает уборку снега в Москве?
18 февраля, 14:50
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТиНАОПетр БирюковСнегопад в Москве
 
 
