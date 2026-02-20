https://ria.ru/20260220/moskva-2075700755.html
В Москве женщине удалили кисту размером с мяч для фитнеса
В Москве женщине удалили кисту размером с мяч для фитнеса
В Москве женщина потеряла 31 кг после удаления кисты размером с фитбол
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Московские врачи удалили женщине кисту размером с мяч для фитнеса, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента здравоохранения.
"Гигантскую кисту размером с фитбол удалили женщине в больнице Савельевой. <…> Оказалось, что это киста печени колоссальных размеров (60×40 сантиметров, объемом до 40 литров), сдавливавшая все внутренние органы", — говорится в публикации.
Пациентка обратилась в центр женского здоровья клиники с жалобами на увеличение веса и дискомфорт. Обследование не смогло дать четкого представления о происхождении кисты из-за высокого индекса массы тела. Консилиум решил, что нужна операция, ее провели под руководством заведующего первым отделением хирургии Андрея Шулаева.
После этого масса тела москвички снизилась с 181 до 150 килограммов.
"Чтобы вы понимали, внутренние органы не могли нормально функционировать, потому что всю брюшную полость занимало кистозное образование, оттесняющее все органы. Источником кисты стала правая доля печени. Наши врачи аккуратно ее удалили", — рассказал Шулаев.
Сейчас женщину уже выписали, она восстанавливается амбулаторно под наблюдением врачей.