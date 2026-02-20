Сервисы доставки сообщили о задержках из-за снегопада в Москве

Снегопады в столице продолжаются и бьют все рекорды. С начала января все городские службы, включая коммунальные, инженерные и ресурсоснабжающие организации, работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия непогоды.
"Сегодня выпадет более 70% от месячной нормы – это аномально много. Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится", – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях снегопада осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Проводим очередное сплошное механизированное прометание проезжей части улиц и ключевых магистралей, пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он отметил, что сотрудники дорожных и коммунальных служб осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, проводят роторную переброску снега и вывоз собранных валов с улиц, ключевых магистралей, пешеходных зон и дворовых территорий.
В первую очередь специалисты городских служб уделяют внимание очистке главных дорог, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы.
На проезжей части работают крупногабаритные плужно-щеточные машины, которые двигаются в колонне и сметают снег в лотковые зоны на обочинах, после этого его вывозят на снегосплавные пункты. Для уборки тротуаров и пешеходных зон привлекают малогабаритную технику. Она оперативно очищает территорию и не мешает проходу пешеходов.
По мере снижения интенсивности снегопада сотрудники городских служб приступают к очистке снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
Помимо этого, при уборке снега и наледи во дворах внедрен новый подход. Бригады ручного труда снабжены пластиковыми лопатами, ручным мотоблоком и тележкой с дозатором противогололедного материала.
Уборка проходит следующим образом: сначала снег с помощью ручного мотоблока отбрасывается на газон, затем идет ручная зачистка лотковой зоны и узких участков пластиковой лопатой, после этого территорию обрабатывают противогололедным материалом с помощью тележки-дозатора.
Такой способ является наиболее эффективным для сокращения энергозатрат и времени на уборку двора. Он позволяет не допускать скопление снежных валов и образования наледи.
Заместитель мэра Москвы отметил, что снегопад и сильный ветер продлится до пятницы, поэтому горожанам стоит быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах. Автомобилистам следует по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
