Сервисы доставки сообщили о задержках из-за снегопада в Москве - РИА Новости, 20.02.2026
10:53 20.02.2026 (обновлено: 12:01 20.02.2026)
Сервисы доставки сообщили о задержках из-за снегопада в Москве
2026
Сервисы доставки сообщили о задержках из-за снегопада в Москве

Сервисы доставки еды сообщили о задержках в связи с сильным снегопадом в Москве,

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сервисы доставки еды, косметических товаров и продуктов питания сообщают о задержках в связи с сильным снегопадом в Москве, цены на доставку также выросли, обратило внимание РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что осадки в московском регионе продолжатся в течение дня 20 февраля.
Москва пережила авральную ночь из-за мощного снегопада
"Сейчас идет снег - доставка может занять больше времени", - предупреждает своих пользователей "Яндекс Еда".
О задержке в доставке также сообщают "Самокат" и "Золотое Яблоко".
В свою очередь стоимость доставки в "Яндекс Лавке" доходит до 800 рублей, а в "Перекрестке" стоимость онлайн-заказа начинается от 700 рублей.
Город против снега: как Москва борется с последствиями снегопада
"Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях снегопада осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Проводим очередное сплошное механизированное прометание проезжей части улиц и ключевых магистралей, пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что сотрудники дорожных и коммунальных служб осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, проводят роторную переброску снега и вывоз собранных валов с улиц, ключевых магистралей, пешеходных зон и дворовых территорий.

В первую очередь специалисты городских служб уделяют внимание очистке главных дорог, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы.

На проезжей части работают крупногабаритные плужно-щеточные машины, которые двигаются в колонне и сметают снег в лотковые зоны на обочинах, после этого его вывозят на снегосплавные пункты. Для уборки тротуаров и пешеходных зон привлекают малогабаритную технику. Она оперативно очищает территорию и не мешает проходу пешеходов.

По мере снижения интенсивности снегопада сотрудники городских служб приступают к очистке снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Помимо этого, при уборке снега и наледи во дворах внедрен новый подход. Бригады ручного труда снабжены пластиковыми лопатами, ручным мотоблоком и тележкой с дозатором противогололедного материала.

Уборка проходит следующим образом: сначала снег с помощью ручного мотоблока отбрасывается на газон, затем идет ручная зачистка лотковой зоны и узких участков пластиковой лопатой, после этого территорию обрабатывают противогололедным материалом с помощью тележки-дозатора.

Такой способ является наиболее эффективным для сокращения энергозатрат и времени на уборку двора. Он позволяет не допускать скопление снежных валов и образования наледи.

Заместитель мэра Москвы отметил, что снегопад и сильный ветер продлится до пятницы, поэтому горожанам стоит быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах. Автомобилистам следует по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

