Пожар в автосервисе в Москве полностью потушили
Пожар в автосервисе в центре Москвы полностью ликвидирован, причину возгорания устанавливают дознаватели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:29:00+03:00
2026-02-20T10:29:00+03:00
2026-02-20T10:53:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
