Пожар в автосервисе в Москве полностью потушили - РИА Новости, 20.02.2026
10:29 20.02.2026 (обновлено: 10:53 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/moskva-2075680559.html
Пожар в автосервисе в Москве полностью потушили
Пожар в автосервисе в центре Москвы полностью ликвидирован, причину возгорания устанавливают дознаватели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.02.2026
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© МЧС Москвы/MAXПожар в автосервисе в центре Москвы
Пожар в автосервисе в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© МЧС Москвы/MAX
Пожар в автосервисе в центре Москвы
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар в автосервисе в центре Москвы полностью ликвидирован, причину возгорания устанавливают дознаватели, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.
"Пожар полностью ликвидирован. Причину установят дознаватели МЧС", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в ходе тушения пожара произошло обрушение кровли и перекрытий здания на площади 450 квадратных метров.
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
