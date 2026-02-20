Рейтинг@Mail.ru
Сугробы в Москве выросли до 77 сантиметров
09:51 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/moskva-2075673560.html
Сугробы в Москве выросли до 77 сантиметров
2026-02-20T09:51:00+03:00
2026-02-20T09:51:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075572034_0:112:3441:2048_1920x0_80_0_0_cd4b73925d3618997f1f783661cf5f5c.jpg
https://ria.ru/20260220/snegopad-2075659882.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075572034_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_6522d7bb89355d271750302e54b3e984.jpg
1920
1920
true
Москва, Московская область (Подмосковье), Коломна, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Сугробы в Москве выросли до 77 сантиметров

Сугробы до 77 см выросли в Москве, обновив снежный максимум нынешней зимы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сугробы высотой до 77 сантиметров выросли в Москве, снежный максимум нынешней зимы обновлен, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате прошедших за последние сутки аномальных снегопадов высота сугробов существенно повысилась. На опорной московской метеостанции ВДНХ снежный покров высотой 68 сантиметров (рекорд для 20 февраля – 64 сантиметра – 1966, 1994 и 2024 годов, абсолютный рекорд всего февраля составляет 72 сантиметра), на Балчуге – 77 сантиметров, в Тушино – 71 сантиметр", - рассказал Тишковец.
Уборка снега на Садовом кольце в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Москва пережила авральную ночь из-за мощного снегопада
Вчера, 08:07
Он отметил, что снежный максимум нынешней зимы, который составлял 61 сантиметр, как и суточный рекорд по высоте снежного покрова (64 сантиметра) - обновлены.
Подмосковье самые высокие сугробы в Коломне и Черустях – 81 сантиметр", - добавил синоптик.
Город против снега: как Москва борется с последствиями снегопада
© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Снегопады в столице продолжаются и бьют все рекорды. С начала января все городские службы, включая коммунальные, инженерные и ресурсоснабжающие организации, работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия непогоды.

"Сегодня выпадет более 70% от месячной нормы – это аномально много. Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится", – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уборка снега в Москве

Снегопады в столице продолжаются и бьют все рекорды. С начала января все городские службы, включая коммунальные, инженерные и ресурсоснабжающие организации, работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия непогоды.

"Сегодня выпадет более 70% от месячной нормы – это аномально много. Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится", – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
1 из 8
© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

"Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях снегопада осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Проводим очередное сплошное механизированное прометание проезжей части улиц и ключевых магистралей, пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что сотрудники дорожных и коммунальных служб осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, проводят роторную переброску снега и вывоз собранных валов с улиц, ключевых магистралей, пешеходных зон и дворовых территорий.

Уборка снега в Москве

"Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях снегопада осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Проводим очередное сплошное механизированное прометание проезжей части улиц и ключевых магистралей, пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что сотрудники дорожных и коммунальных служб осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, проводят роторную переброску снега и вывоз собранных валов с улиц, ключевых магистралей, пешеходных зон и дворовых территорий.

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
2 из 8
© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В первую очередь специалисты городских служб уделяют внимание очистке главных дорог, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы.

Уборка снега в Москве

В первую очередь специалисты городских служб уделяют внимание очистке главных дорог, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы.

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
3 из 8
© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

На проезжей части работают крупногабаритные плужно-щеточные машины, которые двигаются в колонне и сметают снег в лотковые зоны на обочинах, после этого его вывозят на снегосплавные пункты. Для уборки тротуаров и пешеходных зон привлекают малогабаритную технику. Она оперативно очищает территорию и не мешает проходу пешеходов.

Уборка снега в Москве

На проезжей части работают крупногабаритные плужно-щеточные машины, которые двигаются в колонне и сметают снег в лотковые зоны на обочинах, после этого его вывозят на снегосплавные пункты. Для уборки тротуаров и пешеходных зон привлекают малогабаритную технику. Она оперативно очищает территорию и не мешает проходу пешеходов.

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
4 из 8
© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

По мере снижения интенсивности снегопада сотрудники городских служб приступают к очистке снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Уборка снега в Москве

По мере снижения интенсивности снегопада сотрудники городских служб приступают к очистке снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
5 из 8
© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Помимо этого, при уборке снега и наледи во дворах внедрен новый подход. Бригады ручного труда снабжены пластиковыми лопатами, ручным мотоблоком и тележкой с дозатором противогололедного материала.

Уборка проходит следующим образом: сначала снег с помощью ручного мотоблока отбрасывается на газон, затем идет ручная зачистка лотковой зоны и узких участков пластиковой лопатой, после этого территорию обрабатывают противогололедным материалом с помощью тележки-дозатора.

Уборка снега в Москве

Помимо этого, при уборке снега и наледи во дворах внедрен новый подход. Бригады ручного труда снабжены пластиковыми лопатами, ручным мотоблоком и тележкой с дозатором противогололедного материала.

Уборка проходит следующим образом: сначала снег с помощью ручного мотоблока отбрасывается на газон, затем идет ручная зачистка лотковой зоны и узких участков пластиковой лопатой, после этого территорию обрабатывают противогололедным материалом с помощью тележки-дозатора.

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
6 из 8
© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Такой способ является наиболее эффективным для сокращения энергозатрат и времени на уборку двора. Он позволяет не допускать скопление снежных валов и образования наледи.

Уборка снега в Москве

Такой способ является наиболее эффективным для сокращения энергозатрат и времени на уборку двора. Он позволяет не допускать скопление снежных валов и образования наледи.

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
7 из 8
© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы отметил, что снегопад и сильный ветер продлится до пятницы, поэтому горожанам стоит быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах. Автомобилистам следует по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Уборка снега в Москве

Заместитель мэра Москвы отметил, что снегопад и сильный ветер продлится до пятницы, поэтому горожанам стоит быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах. Автомобилистам следует по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
8 из 8

Москва, Московская область (Подмосковье), Коломна, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
 
 
