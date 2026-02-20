Сугробы в Москве выросли до 77 сантиметров

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Снегопады в столице продолжаются и бьют все рекорды. С начала января все городские службы, включая коммунальные, инженерные и ресурсоснабжающие организации, работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия непогоды.

"Сегодня выпадет более 70% от месячной нормы – это аномально много. Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится", – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.