20.02.2026
08:23 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/moskva-2075661309.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 20.02.2026
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Местами снег, преимущественно небольшой, температура воздуха от минус 6 до минус 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист
2026-02-20T08:23:00+03:00
2026-02-20T08:23:00+03:00
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Местами снег, преимущественно небольшой, температура воздуха от минус 6 до минус 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня (в пятницу - ред.) столичный регион будет находиться под влиянием тыловой части циклона, который вчера засыпал Москву и окрестности снегом, а сегодня он ушел в западную часть Вологодской области, на север. Погода сегодня в Москве останется облачная. Местами пройдет снег, преимущественно небольшой. Днем в Москве минус 6 - минус 8 градусов, по области от 5 до 10 градусов мороза. Такая температура на 2-3 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер в пятницу западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление растет.
"К вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы", - заключил Леус.
Заголовок открываемого материала