Москвичам рассказали о погоде в пятницу

"Сегодня (в пятницу - ред.) столичный регион будет находиться под влиянием тыловой части циклона, который вчера засыпал Москву и окрестности снегом, а сегодня он ушел в западную часть Вологодской области, на север. Погода сегодня в Москве останется облачная. Местами пройдет снег, преимущественно небольшой. Днем в Москве минус 6 - минус 8 градусов, по области от 5 до 10 градусов мороза. Такая температура на 2-3 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Леус.