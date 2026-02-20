В Москве задержали двух человек при попытке совершить преступления

По словам официального представителя МВД, позже ему позвонили злоумышленники, представились сотрудниками силовых структур и утверждали, что личная информация попала украинским спецслужбам. Так неизвестные вынудили подписать соглашение о выполнении семи поручений, в основном это было получение денег от пенсионеров в других регионах и перевод их в криптовалюту. Последним заданием стал поджог служебного автомобиля полиции.