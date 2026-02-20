Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали двух человек при попытке совершить преступления - РИА Новости, 20.02.2026
07:16 20.02.2026
В Москве задержали двух человек при попытке совершить преступления
В Москве задержали двух человек при попытке совершить преступления
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
Полицейский на улице. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Двух человек, пытавшихся совершить преступления по указке кураторов из-за рубежа, задержали ночью в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Ночью в двух районах столицы мои коллеги задержали молодых людей, которые выполняли криминальные задания кураторов из-за рубежа... По данному факту следователем ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205 (Террористический акт), а также 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 167 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК РФ", - написала Волк в канале на платформе Max.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Главу департамента недропользования по ДФО задержали по делу о взятках
01:35
Уточняется, что 19-летний житель Костромы совершил поджог служебного полицейского автомобиля, облив его бензином в Кривоарбатском переулке. Возгорание ликвидировано сотрудниками полиции, злоумышленник доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Там юноша пояснил, что на сайте знакомств познакомился с девушкой, которая направила ему ссылку на якобы свои фотографии. После перехода по ссылке он заметил, что с телефона началась передача личных данных, отменить это действие не получилось.
По словам официального представителя МВД, позже ему позвонили злоумышленники, представились сотрудниками силовых структур и утверждали, что личная информация попала украинским спецслужбам. Так неизвестные вынудили подписать соглашение о выполнении семи поручений, в основном это было получение денег от пенсионеров в других регионах и перевод их в криптовалюту. Последним заданием стал поджог служебного автомобиля полиции.
Волк добавила, что примерно в то же время 17-летний житель Подмосковья подошел к КПП ОМВД России по Хорошевскому району Москвы с канистрой бензина в руках. Специалисты выяснили, что подросток стал жертвой злоумышленников по аналогичной схеме, сейчас все материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Роман Карагодин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Замглавы Новороссийска задержали
18 февраля, 20:37
 
ПроисшествияМоскваКостромаМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
