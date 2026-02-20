МВД рассказало, как мошенники получают незаконные выплаты по ОСАГО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Мошенники стали активно использовать европротокол с фотофиксацией, чтобы получать незаконные выплаты по ОСАГО, рассказал журналистам глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Европротокол — это упрощенный способ оформления ДТП, при котором не нужно вызывать сотрудников ГИБДД . В этом случае водители сами фиксируют повреждения и обращаются к страховщикам. Сделать это можно как с помощью бумажного бланка, так и удаленно — путем фотофиксации в мобильном приложении.

По словам Уфимцева , второй способ становится все популярнее у водителей из-за простоты процедуры и скорости получения выплат. Среднее время фотофиксации ДТП в мобильном приложении, по оценке РСА, составляет 20-25 минут. Но этим инструментом стали пользоваться мошенники.

"В этом мы видим одну из проблем, существующую на сегодняшний момент, приводящую к появлению мошенников", — сказал Уфимцев.

Мошенники действуют так: привозят на эвакуаторе уже разбитые автомобили, инсценируют ДТП, оформляют его по европротоколу через фотофиксацию и обращаются за выплатой. Это часто происходит в так называемых красных регионах, где страховщики отмечают самый высокий уровень убыточности по ОСАГО

"К сожалению, мы также видим, и это одна из проблем, что вот у нас организовались некие мегалидеры, у которых очень много европротоколов с фотофиксацией, и это не самые благополучные регионы", — сказал глава РСА.

В частности, в Новосибирске почти 100 процентов убытков по европротоколу оформлены с помощью видеофиксации. Похожая ситуация сложилась в Челябинске и Приморском крае.

"Мы будем готовить определенные предложения по совершенствованию урегулирования убытков по европротоколу, чтобы у страховщика в отдельных случаях появлялась возможность привлечь виновника ДТП для осмотра транспортного средства", — добавил Уфимцев.

Кроме того, страховщики хотят иметь доступ к информации с дорожных камер на месте ДТП, а также получить право увеличивать срок рассмотрения подозрительных заявок — например, с предельным уровнем выплат или с большим количеством повреждений.