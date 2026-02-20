Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, как мошенники получают незаконные выплаты по ОСАГО
13:28 20.02.2026 (обновлено: 15:19 20.02.2026)
МВД рассказало, как мошенники получают незаконные выплаты по ОСАГО
авто
россия
новосибирск
челябинск
евгений уфимцев
гибдд мвд рф
осаго
россия
новосибирск
челябинск
авто, россия, новосибирск, челябинск, евгений уфимцев, гибдд мвд рф, осаго
Авто, Россия, Новосибирск, Челябинск, Евгений Уфимцев, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОформление ОСАГО
Оформление ОСАГО - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Оформление ОСАГО. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Мошенники стали активно использовать европротокол с фотофиксацией, чтобы получать незаконные выплаты по ОСАГО, рассказал журналистам глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
Европротокол — это упрощенный способ оформления ДТП, при котором не нужно вызывать сотрудников ГИБДД. В этом случае водители сами фиксируют повреждения и обращаются к страховщикам. Сделать это можно как с помощью бумажного бланка, так и удаленно — путем фотофиксации в мобильном приложении.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Мошенники обещают россиянам "дивиденды" в преддверии 23 февраля
Вчера, 04:03
По словам Уфимцева, второй способ становится все популярнее у водителей из-за простоты процедуры и скорости получения выплат. Среднее время фотофиксации ДТП в мобильном приложении, по оценке РСА, составляет 20-25 минут. Но этим инструментом стали пользоваться мошенники.
"В этом мы видим одну из проблем, существующую на сегодняшний момент, приводящую к появлению мошенников", — сказал Уфимцев.
Мошенники действуют так: привозят на эвакуаторе уже разбитые автомобили, инсценируют ДТП, оформляют его по европротоколу через фотофиксацию и обращаются за выплатой. Это часто происходит в так называемых красных регионах, где страховщики отмечают самый высокий уровень убыточности по ОСАГО.
"К сожалению, мы также видим, и это одна из проблем, что вот у нас организовались некие мегалидеры, у которых очень много европротоколов с фотофиксацией, и это не самые благополучные регионы", — сказал глава РСА.
Оплата интернет-заказа пластиковой картой - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мошенники начали переходить в СБП, сообщил Банк России
19 февраля, 13:11
В частности, в Новосибирске почти 100 процентов убытков по европротоколу оформлены с помощью видеофиксации. Похожая ситуация сложилась в Челябинске и Приморском крае.
"Мы будем готовить определенные предложения по совершенствованию урегулирования убытков по европротоколу, чтобы у страховщика в отдельных случаях появлялась возможность привлечь виновника ДТП для осмотра транспортного средства", — добавил Уфимцев.
Кроме того, страховщики хотят иметь доступ к информации с дорожных камер на месте ДТП, а также получить право увеличивать срок рассмотрения подозрительных заявок — например, с предельным уровнем выплат или с большим количеством повреждений.
Для большинства автовладельцев процедуры не изменятся, заключил глава РСА.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Центробанк назвал основные мошеннические тренды
19 февраля, 10:34
 
Авто Россия Новосибирск Челябинск Евгений Уфимцев ГИБДД МВД РФ ОСАГО
 
 
