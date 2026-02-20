Рейтинг@Mail.ru
Мошенники обещают россиянам "дивиденды" в преддверии 23 февраля - РИА Новости, 20.02.2026
04:03 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/moshenniki-2075647928.html
Мошенники обещают россиянам "дивиденды" в преддверии 23 февраля
Мошенники обещают россиянам "дивиденды" в преддверии 23 февраля - РИА Новости, 20.02.2026
Мошенники обещают россиянам "дивиденды" в преддверии 23 февраля
Мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды от инвестиционной компании "ГазИнвест" в преддверии 23 февраля, а в итоге крадут денежные средства и... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T04:03:00+03:00
2026-02-20T04:03:00+03:00
экономика, angara security, россия
Экономика, Angara Security, Россия
Мошенники обещают россиянам "дивиденды" в преддверии 23 февраля

РИА Новости: Мошенники обещают россиянам "дивиденды" перед 23 февраля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды от инвестиционной компании "ГазИнвест" в преддверии 23 февраля, а в итоге крадут денежные средства и персональные данные для оформления кредитов, рассказали РИА Новости в компании Angara Security.
"Специалисты... зафиксировали обновление мошеннической схемы "Дивиденды от "ГазИнвеста". Злоумышленники адаптировали легенду под приближающийся праздник 23 февраля, предлагая россиянам получить якобы положенные государственные выплаты", - сообщили в компании.
Телефонный аппарат - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мошенники начали звонить россиянам на домашние телефоны
Вчера, 09:09
"Цель злоумышленников - кража финансовых средств под видом уплаты налогов с "дивидендов", а также сбор персональных данных для получения кредитов на имя жертвы", - добавили там.
Отмечается, что массовая рассылка предложений о получении "февральских выплат" наблюдается с начала месяца. В сообщениях утверждается, что каждому гражданину России в возрасте от 35 до 65 лет государство начисляет дивиденды в размере от 80 тысяч рублей в честь Дня защитника Отечества. Размер выплаты мошенники связывают с возрастом потенциальной жертвы, предлагая "уточнить" сумму по фишинговой ссылке.
По словам экспертов, для привлечения жертв мошенники используют таргетированную рекламу в социальных сетях, мессенджерах и баннерных сетях. Ссылки ведут на поддельные сайты, стилизованные под страницы известных федеральных деловых СМИ. На этих фишинговых сайтах публикуется ложная информация о "решении правительства, в соответствии с которым каждому гражданину полагаются крупные дивиденды от государства".
При этом, чтобы создать видимость легитимности и подогреть интерес жертв, организаторы схемы публикуют фейковые отзывы "участников", которые уже получили деньги или ожидают зачисления после звонка личного менеджера.
Покупка в интернете с помощью карты - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Мошенники стали активно использовать схемы NFC-гейт
Вчера, 09:41
 
