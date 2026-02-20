Мошенники обещают россиянам "дивиденды" в преддверии 23 февраля

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды от инвестиционной компании "ГазИнвест" в преддверии 23 февраля, а в итоге крадут денежные средства и персональные данные для оформления кредитов, рассказали РИА Новости в компании Angara Security.

"Специалисты... зафиксировали обновление мошеннической схемы "Дивиденды от "ГазИнвеста". Злоумышленники адаптировали легенду под приближающийся праздник 23 февраля, предлагая россиянам получить якобы положенные государственные выплаты", - сообщили в компании.

"Цель злоумышленников - кража финансовых средств под видом уплаты налогов с "дивидендов", а также сбор персональных данных для получения кредитов на имя жертвы", - добавили там.

Отмечается, что массовая рассылка предложений о получении "февральских выплат" наблюдается с начала месяца. В сообщениях утверждается, что каждому гражданину России в возрасте от 35 до 65 лет государство начисляет дивиденды в размере от 80 тысяч рублей в честь Дня защитника Отечества. Размер выплаты мошенники связывают с возрастом потенциальной жертвы, предлагая "уточнить" сумму по фишинговой ссылке.

По словам экспертов, для привлечения жертв мошенники используют таргетированную рекламу в социальных сетях, мессенджерах и баннерных сетях. Ссылки ведут на поддельные сайты, стилизованные под страницы известных федеральных деловых СМИ. На этих фишинговых сайтах публикуется ложная информация о "решении правительства, в соответствии с которым каждому гражданину полагаются крупные дивиденды от государства".