Эксперт назвал "Мир" вершиной советской пилотируемой космонавтики

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Выведенная на орбиту 40 лет назад орбитальная многомодульная станция "Мир" была апогеем советской пилотируемой космонавтики, без нее было бы невозможно создание Международной космической станции (МКС), поделился мнением с РИА Новости советник генерального директора группы компаний Геоскан, кандидат технических наук, эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.

Первый модуль советской многомодульной станции "Мир" был выведен на орбиту ровно 40 лет назад - 20 февраля 1986 года.

"Мир" была первая в истории человечества многомодульная станция. Это уже была многофункциональная станция, у которой было много блоков, которая могла решать множество задач... Я считаю, что станция "Мир" была вершиной советской пилотируемой космонавтики. Это достижение на тот момент 35 лет развития советского пилотируемого космоса, где Советский Союз на тот момент был абсолютным лидером", – сказал Ионин

Станция "Мир" по продолжительности работы на орбите также поставила рекорд – 15 лет, сказал эксперт. Существовавшие ранее советские станции - "Салюты" на орбите работали всего несколько лет, отметил он.

Ионин напомнил, что национальную орбитальную станцию пытались создать американцы. Станция Skylab на орбите просуществовала также несколько лет, сказал эксперт. Позднее в США задумались о новой станции "Альфа", но в конце концов отказались от проекта в пользу участия в международном проекте МКС. Ионин считает, что здесь сработала прагматика американцев: создать на основе неотработанных технологий станцию, которая проработает долго, дорого и сложно.

Еще одним достижением станции "Мир" является длительность пребывания человека в космосе. Люди смогли отработать длительные полеты – больше года, что является необходимым условием для освоения дальнего космоса для всего человечества, сказал эксперт.