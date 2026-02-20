Эксперт назвал "Мир" вершиной советской пилотируемой космонавтики

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Выведенная на орбиту 40 лет назад орбитальная многомодульная станция "Мир" была апогеем советской пилотируемой космонавтики, без нее было бы невозможно создание Международной космической станции (МКС), поделился мнением с РИА Новости советник генерального директора группы компаний Геоскан, кандидат технических наук, эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Первый модуль советской многомодульной станции "Мир" был выведен на орбиту ровно 40 лет назад - 20 февраля 1986 года.
"Мир" была первая в истории человечества многомодульная станция. Это уже была многофункциональная станция, у которой было много блоков, которая могла решать множество задач... Я считаю, что станция "Мир" была вершиной советской пилотируемой космонавтики. Это достижение на тот момент 35 лет развития советского пилотируемого космоса, где Советский Союз на тот момент был абсолютным лидером", – сказал Ионин.
Станция "Мир" по продолжительности работы на орбите также поставила рекорд – 15 лет, сказал эксперт. Существовавшие ранее советские станции - "Салюты" на орбите работали всего несколько лет, отметил он.
Ионин напомнил, что национальную орбитальную станцию пытались создать американцы. Станция Skylab на орбите просуществовала также несколько лет, сказал эксперт. Позднее в США задумались о новой станции "Альфа", но в конце концов отказались от проекта в пользу участия в международном проекте МКС. Ионин считает, что здесь сработала прагматика американцев: создать на основе неотработанных технологий станцию, которая проработает долго, дорого и сложно.
Еще одним достижением станции "Мир" является длительность пребывания человека в космосе. Люди смогли отработать длительные полеты – больше года, что является необходимым условием для освоения дальнего космоса для всего человечества, сказал эксперт.
"Не было бы "Мира", не было бы МКС, которая на орбите уже более 26 лет существует. Мы должны понимать, что и с точки зрения общей конструкции, и с точки зрения отработки технологий надёжности - это всё есть наследие станции "Мир", - сказал Ионин.
