Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал "Мир" вершиной советской пилотируемой космонавтики - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/mir-2075661468.html
Эксперт назвал "Мир" вершиной советской пилотируемой космонавтики
Эксперт назвал "Мир" вершиной советской пилотируемой космонавтики - РИА Новости, 20.02.2026
Эксперт назвал "Мир" вершиной советской пилотируемой космонавтики
Выведенная на орбиту 40 лет назад орбитальная многомодульная станция "Мир" была апогеем советской пилотируемой космонавтики, без нее было бы невозможно создание РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T08:24:00+03:00
2026-02-20T08:24:00+03:00
сша
андрей ионин
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820722606_0:780:2101:1961_1920x0_80_0_0_f63c3775cf07d32d0166ca1b913796ab.jpg
https://ria.ru/20260219/moskva-2075487367.html
https://ria.ru/20260215/venus-2074202887.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820722606_0:435:2101:2010_1920x0_80_0_0_c443cf1eb5a3aa5f3c74ce7c604cdf11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, андрей ионин, космос - риа наука
США, Андрей Ионин, Космос - РИА Наука
Эксперт назвал "Мир" вершиной советской пилотируемой космонавтики

Ионин назвал станцию "Мир" вершиной советской пилотируемой космонавтики

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"Орбитальная станция "Мир"
Орбитальная станция Мир - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
Орбитальная станция "Мир". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Выведенная на орбиту 40 лет назад орбитальная многомодульная станция "Мир" была апогеем советской пилотируемой космонавтики, без нее было бы невозможно создание Международной космической станции (МКС), поделился мнением с РИА Новости советник генерального директора группы компаний Геоскан, кандидат технических наук, эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Первый модуль советской многомодульной станции "Мир" был выведен на орбиту ровно 40 лет назад - 20 февраля 1986 года.
Циклон Валли - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Роскосмос" показал фото циклона над Москвой
Вчера, 14:30
"Мир" была первая в истории человечества многомодульная станция. Это уже была многофункциональная станция, у которой было много блоков, которая могла решать множество задач... Я считаю, что станция "Мир" была вершиной советской пилотируемой космонавтики. Это достижение на тот момент 35 лет развития советского пилотируемого космоса, где Советский Союз на тот момент был абсолютным лидером", – сказал Ионин.
Станция "Мир" по продолжительности работы на орбите также поставила рекорд – 15 лет, сказал эксперт. Существовавшие ранее советские станции - "Салюты" на орбите работали всего несколько лет, отметил он.
Ионин напомнил, что национальную орбитальную станцию пытались создать американцы. Станция Skylab на орбите просуществовала также несколько лет, сказал эксперт. Позднее в США задумались о новой станции "Альфа", но в конце концов отказались от проекта в пользу участия в международном проекте МКС. Ионин считает, что здесь сработала прагматика американцев: создать на основе неотработанных технологий станцию, которая проработает долго, дорого и сложно.
Еще одним достижением станции "Мир" является длительность пребывания человека в космосе. Люди смогли отработать длительные полеты – больше года, что является необходимым условием для освоения дальнего космоса для всего человечества, сказал эксперт.
"Не было бы "Мира", не было бы МКС, которая на орбите уже более 26 лет существует. Мы должны понимать, что и с точки зрения общей конструкции, и с точки зрения отработки технологий надёжности - это всё есть наследие станции "Мир", - сказал Ионин.
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Убежище в аду": найден вход в подземный мир "русской планеты"
15 февраля, 08:00
 
СШААндрей ИонинКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала