По делу главы департамента Минпромторга проходят пять фигурантов
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пять фигурантов проходят по делу директора департамента Минпромторга России Михаила Кузнецова, арестованного по делу о получении взятки в особо крупном размере, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, по делу, помимо Кузнецова
, проходят еще четыре фигуранта. В числе них - директор по развитию ООО "Завод Орелкомпрессормаш" Сергей Дашутин, заместитель начальника отдела протокола управления протокола и пресс-службы Минпромторга России
Чумаков, а также Романов и А.С. Якубовский, которого СМИ называют бывшим первым заместителем главы Росгвардии
по Центральному округу, генерал-лейтенантом Анатолием Якубовским.
"В производстве ГСУ СК
России находится уголовное дело, возбужденное 7 ноября 2025 года в отношении Кузнецова и Чумакова по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Романова и Якубовского - по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), Дашутина - по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - говорится в документе.
Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
Уточняется, что Якубовский имеет "множество государственных наград".
О задержании Кузнецова стало известно в ноябре 2025 года. Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и по решению суда заключили под стражу. Согласно материалам, наряду с Кузнецовым, под стражей находятся Якубовский и Дашутин.