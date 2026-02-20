По делу главы департамента Минпромторга проходят пять фигурантов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пять фигурантов проходят по делу директора департамента Минпромторга России Михаила Кузнецова, арестованного по делу о получении взятки в особо крупном размере, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, по делу, помимо Кузнецова , проходят еще четыре фигуранта. В числе них - директор по развитию ООО "Завод Орелкомпрессормаш" Сергей Дашутин, заместитель начальника отдела протокола управления протокола и пресс-службы Минпромторга России Чумаков, а также Романов и А.С. Якубовский, которого СМИ называют бывшим первым заместителем главы Росгвардии по Центральному округу, генерал-лейтенантом Анатолием Якубовским.

"В производстве ГСУ СК России находится уголовное дело, возбужденное 7 ноября 2025 года в отношении Кузнецова и Чумакова по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Романова и Якубовского - по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), Дашутина - по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)", - говорится в документе.

Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Уточняется, что Якубовский имеет "множество государственных наград".