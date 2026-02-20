https://ria.ru/20260220/minpromtorg-2075665262.html
Минпромторг рассказал, какие российские ткани востребованы за рубежом
Российские ткани востребованы не только на отечественном рынке, но и за рубежом, наиболее значимыми являются льняные ткани, мембранные материалы и ткани с...
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские ткани востребованы не только на отечественном рынке, но и за рубежом, наиболее значимыми являются льняные ткани, мембранные материалы и ткани с наночастицами меди, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Российские ткани востребованы за рубежом благодаря сочетанию традиционных материалов с уникальными свойствами и инновационным разработкам. Среди наиболее значимых направлений - льняные ткани, мембранные материалы и ткани с наночастицами меди", - пояснили в ведомстве.
В Минпромторге
отметили, что льняные ткани являются традиционным экспортным продуктом страны. Такие материалы пользуются спросом в странах ЕС
, США
, Канаде
, Индии
, Китае
, Юго-Восточной Азии
и Южной Америке
.
Не менее значимы в структуре экспорта тканей мембранные материалы. Они востребованы для производства, например, спецодежды и спортивной экипировки. В свою очередь российская технология ткани с наночастицами меди заинтересовала итальянских медиков. Материал обладает антибактериальными свойствами, регулирует теплообмен и устраняет неприятный запах пота.