Минпромторг рассказал, какие российские ткани востребованы за рубежом

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские ткани востребованы не только на отечественном рынке, но и за рубежом, наиболее значимыми являются льняные ткани, мембранные материалы и ткани с наночастицами меди, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.

"Российские ткани востребованы за рубежом благодаря сочетанию традиционных материалов с уникальными свойствами и инновационным разработкам. Среди наиболее значимых направлений - льняные ткани, мембранные материалы и ткани с наночастицами меди", - пояснили в ведомстве.