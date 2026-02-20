Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг рассказал, какие российские ткани востребованы за рубежом - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/minpromtorg-2075665262.html
Минпромторг рассказал, какие российские ткани востребованы за рубежом
Минпромторг рассказал, какие российские ткани востребованы за рубежом - РИА Новости, 20.02.2026
Минпромторг рассказал, какие российские ткани востребованы за рубежом
Российские ткани востребованы не только на отечественном рынке, но и за рубежом, наиболее значимыми являются льняные ткани, мембранные материалы и ткани с... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T09:11:00+03:00
2026-02-20T09:11:00+03:00
россия
сша
канада
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838442970_0:808:2048:1960_1920x0_80_0_0_88c73aeea531bbdc01dc6d159b835101.jpg
https://ria.ru/20260216/rossija-2074718600.html
https://ria.ru/20260216/vino-2074579096.html
россия
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838442970_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_10b1002e2a9e4a24800c5f308fa03f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, канада, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз
Россия, США, Канада, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евросоюз
Минпромторг рассказал, какие российские ткани востребованы за рубежом

РИА Новости: российские ткани востребованы на отечественном рынке и за рубежом

© Фото : Unsplash / Maite OñateТкани
Ткани - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Unsplash / Maite Oñate
Ткани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские ткани востребованы не только на отечественном рынке, но и за рубежом, наиболее значимыми являются льняные ткани, мембранные материалы и ткани с наночастицами меди, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Российские ткани востребованы за рубежом благодаря сочетанию традиционных материалов с уникальными свойствами и инновационным разработкам. Среди наиболее значимых направлений - льняные ткани, мембранные материалы и ткани с наночастицами меди", - пояснили в ведомстве.
Креветки - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Россия увеличила экспорт креветок в Южную Корею до максимума за два года
16 февраля, 15:19
В Минпромторге отметили, что льняные ткани являются традиционным экспортным продуктом страны. Такие материалы пользуются спросом в странах ЕС, США, Канаде, Индии, Китае, Юго-Восточной Азии и Южной Америке.
Не менее значимы в структуре экспорта тканей мембранные материалы. Они востребованы для производства, например, спецодежды и спортивной экипировки. В свою очередь российская технология ткани с наночастицами меди заинтересовала итальянских медиков. Материал обладает антибактериальными свойствами, регулирует теплообмен и устраняет неприятный запах пота.
Виноградная лоза и вино - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Франция и Польша в прошлом году до рекордов нарастили экспорт вина в Россию
16 февраля, 02:06
 
РоссияСШАКанадаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала