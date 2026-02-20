Рейтинг@Mail.ru
20.02.2026

Минобрнауки призвало студентов чаще писать о Великой Отечественной войне
19:52 20.02.2026
Минобрнауки призвало студентов чаще писать о Великой Отечественной войне
общество, россия, европа, сталинград, константин могилевский, российский государственный гуманитарный университет
Общество, Россия, Европа, Сталинград, Константин Могилевский, Российский государственный гуманитарный университет
Константин Могилевский
Константин Могилевский
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский призвал российских студентов и аспирантов активнее обращаться в своих научных работах к теме Великой Отечественной войны и освобождению Европы.
"Я, коллеги, хотел бы поблагодарить участников, поблагодарить "Сочинский диалог", призвать студентов, аспирантов подумать над тем, чтобы тематика ваших работ коснулась и истории Великой Отечественной войны, и освобождения Европы", - сказал Могилевский на презентации книги "От Сталинграда до Вены" в РГГУ.
Он отметил, что есть множество источников на эту тему, с которыми нужно работать.
Ректор РГГУ Андрей Логинов - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Москве прошла презентация книги "От Сталинграда до Вены"
ОбществоРоссияЕвропаСталинградКонстантин МогилевскийРоссийский государственный гуманитарный университет
 
 
