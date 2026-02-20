Минобрнауки призвало студентов чаще писать о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский призвал российских студентов и аспирантов активнее обращаться в своих научных работах к теме Великой Отечественной войны и освобождению Европы.

Он отметил, что есть множество источников на эту тему, с которыми нужно работать.