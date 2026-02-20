Экс-министра ЖКХ Астраханской области проверят на причастность к убийствам

Астраханские следователи расследуют уголовное дело об убийстве двух человек в 2010 году, один из которых обналичивал деньги, похищенные чиновниками министерства ЖКХ Астраханской области.

В ходе этого расследования следователи выяснили, что бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою смерть и скрывалась 13 лет, чтобы не отбывать наказание за присвоение денег. При этом к двойному убийству она не причастна: следственные действия с ней проводились лишь из-за знакомства с экс-министром.