Экс-министра ЖКХ Астраханской области проверят на причастность к убийствам
10:46 20.02.2026 (обновлено: 15:03 20.02.2026)
Экс-министра ЖКХ Астраханской области проверят на причастность к убийствам
Следствие проверяет на причастность к двойному убийству в 2010 году бывшего министра ЖКХ Астраханской области, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Экс-министра ЖКХ Астраханской области проверят на причастность к убийствам

Оперативники проводят обыски дома у бывшего министра ЖКХ Астраханской области Марианны Ступиной по делу о двойном убийстве в 2010 году
Оперативники проводят обыски дома у бывшего министра ЖКХ Астраханской области Марианны Ступиной по делу о двойном убийстве в 2010 году
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следствие проверяет на причастность к двойному убийству в 2010 году бывшего министра ЖКХ Астраханской области, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Астраханские следователи расследуют уголовное дело об убийстве двух человек в 2010 году, один из которых обналичивал деньги, похищенные чиновниками министерства ЖКХ Астраханской области.
"Проверяется причастность бывшего министра ЖКХ Астраханской области к убийству указанных граждан в 2010 году. Продолжается проведение комплекса следственных действий", - сказали в ведомстве.
В ходе этого расследования следователи выяснили, что бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою смерть и скрывалась 13 лет, чтобы не отбывать наказание за присвоение денег. При этом к двойному убийству она не причастна: следственные действия с ней проводились лишь из-за знакомства с экс-министром.
В Астраханской области "воскресла" осужденная экс-замминистра ЖКХ
