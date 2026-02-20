https://ria.ru/20260220/ministr-2075685229.html
Экс-министра ЖКХ Астраханской области проверят на причастность к убийствам
Экс-министра ЖКХ Астраханской области проверят на причастность к убийствам - РИА Новости, 20.02.2026
Экс-министра ЖКХ Астраханской области проверят на причастность к убийствам
Следствие проверяет на причастность к двойному убийству в 2010 году бывшего министра ЖКХ Астраханской области, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:46:00+03:00
2026-02-20T10:46:00+03:00
2026-02-20T15:03:00+03:00
происшествия
астраханская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075710033_3:0:1269:712_1920x0_80_0_0_729fb9c1ef8ecae24d985ec5d1dc0e9c.jpg
https://ria.ru/20260220/eks-zamministra-2075682408.html
астраханская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075710033_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_8e1d0b00d83f36334122b7a4f40f0237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астраханская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-министра ЖКХ Астраханской области проверят на причастность к убийствам
Экс-министра ЖКХ Астраханской области заподозрили в причастности к убийствам
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следствие проверяет на причастность к двойному убийству в 2010 году бывшего министра ЖКХ Астраханской области, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Астраханские следователи расследуют уголовное дело об убийстве двух человек в 2010 году, один из которых обналичивал деньги, похищенные чиновниками министерства ЖКХ Астраханской области.
"Проверяется причастность бывшего министра ЖКХ Астраханской области к убийству указанных граждан в 2010 году. Продолжается проведение комплекса следственных действий", - сказали в ведомстве
.
В ходе этого расследования следователи выяснили, что бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою смерть и скрывалась 13 лет, чтобы не отбывать наказание за присвоение денег. При этом к двойному убийству она не причастна: следственные действия с ней проводились лишь из-за знакомства с экс-министром.