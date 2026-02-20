Европа не прошла этап покаяния за преступления нацистов, заявили в МИД

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Проблема в отношениях России с европейскими странами, в частности с Германией и Австрией, заключается в том, что эти государства так и не прошли этап исторического покаяния за преступления нацистов против народов СССР, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"Серьезная часть проблемы состоит в том, что исторического покаяния перед народами бывшего СССР за чудовищные преступления фашистской армады выходцев практически из всех уголков Европы... так и не состоялось", - сказал он, выступая на презентации книги "От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии".
По его словам, в Австрии так до конца и не был пройден "очень тернистый и болезненный путь признания ответственности австрийцев за эти чудовищные преступления".
Любинский подчеркнул, что именно поэтому одной из основных задач российской дипломатии была и остается защита исторической правды.
"Не может быть никаких сомнений в том, что мы добьемся признания международным сообществом геноцидом советского народа преступления немецко-фашистских захватчиков и всех их пособников против населения бывшего СССР",- резюмировал дипломат.
В пятницу в Москве на площадке РГГУ прошла презентация переиздания книги "От Сталинграда до Вены. Боевой путь 4-й гвардейской армии". Книга описывает "героический путь 4-й гвардейской армии от Сталинградской битвы до освобождения австрийской столицы в апреле 1945 года". Особое внимание уделено Венской наступательной операции.
