Европа не прошла этап покаяния за преступления нацистов, заявили в МИД

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Проблема в отношениях России с европейскими странами, в частности с Германией и Австрией, заключается в том, что эти государства так и не прошли этап исторического покаяния за преступления нацистов против народов СССР, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.