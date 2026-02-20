https://ria.ru/20260220/mid-2075824403.html
В МИД рассказали, почему Женева стала площадкой переговоров по Украине
В МИД рассказали, почему Женева стала площадкой переговоров по Украине - РИА Новости, 20.02.2026
В МИД рассказали, почему Женева стала площадкой переговоров по Украине
Выбор Женевы в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию выбран, исходя из логистического удобства, и это является стечением... РИА Новости, 20.02.2026
В МИД рассказали, почему Женева стала площадкой переговоров по Украине
МИД: выбор Женевы в качестве места переговоров по Украине обусловлен логистикой