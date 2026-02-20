Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, почему Женева стала площадкой переговоров по Украине - РИА Новости, 20.02.2026
17:25 20.02.2026
В МИД рассказали, почему Женева стала площадкой переговоров по Украине
В МИД рассказали, почему Женева стала площадкой переговоров по Украине
в мире
женева (город)
россия
москва
дмитрий любинский
владимир мединский
мирный план сша по украине
женева (город)
россия
москва
В МИД рассказали, почему Женева стала площадкой переговоров по Украине

МИД: выбор Женевы в качестве места переговоров по Украине обусловлен логистикой

Здание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выбор Женевы в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию выбран, исходя из логистического удобства, и это является стечением обстоятельств, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
«
"То, что Женева стала местом трехсторонних переговоров, встречи российской и украинской делегаций с участием американцев - это стечение обстоятельств и вопрос удобной логистики", - сказал журналистам Любинский.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Заголовок открываемого материала