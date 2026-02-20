Рейтинг@Mail.ru
Мерца переизбрали председателем ХДС - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 20.02.2026 (обновлено: 21:18 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/merts-2075881245.html
Мерца переизбрали председателем ХДС
Мерца переизбрали председателем ХДС - РИА Новости, 20.02.2026
Мерца переизбрали председателем ХДС
Канцлер Германии Фридрих Мерц переизбран председателем Христианско-демократического союза (ХДС), по итогам голосования на съезде партии он заручился поддержкой... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T21:01:00+03:00
2026-02-20T21:18:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075881772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fd34328180c339444853c9cf8cc707d.jpg
https://ria.ru/20260220/merts-2075668154.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075881772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24c50ffcaf11433aa01b463a362dc226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Мерца переизбрали председателем ХДС

Мерца переизбрали председателем Христианско-демократического союза

© REUTERS / Thilo SchmuelgenКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает на съезде партии ХДС в Штутгарте, Германия. 20 февраля 2026 года
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на съезде партии ХДС в Штутгарте, Германия. 20 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на съезде партии ХДС в Штутгарте, Германия. 20 февраля 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц переизбран председателем Христианско-демократического союза (ХДС), по итогам голосования на съезде партии он заручился поддержкой 91% делегатов.
Трансляцию голосования в прямом эфире вел телеканал Phoenix.
«
"Я принимаю избрание", - поблагодарил Мерц однопартийцев по итогам голосования.
Других претендентов на пост председателя ХДС не было.
В 2022 году Мерц был избран председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) на онлайн-съезде, он получил 95% голосов. В 2024 году он был переизбран на этот пост, получив почти 90%.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Мерц мечтает о военном истощении России, считает Володин
Вчера, 09:23
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала