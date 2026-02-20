Рейтинг@Mail.ru
16:45 20.02.2026 (обновлено: 21:37 20.02.2026)
"Тяжелая форма". Новое заявление Мерца о России поразило журналиста
"Тяжелая форма". Новое заявление Мерца о России поразило журналиста
Канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время крайне непоследователен в заявлениях о России, обратил внимание ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети РИА Новости, 20.02.2026
в мире, россия, фридрих мерц, германия, украина, владимир путин, брайан макдональд
В мире, Россия, Фридрих Мерц, Германия, Украина, Владимир Путин, Брайан Макдональд
"Тяжелая форма". Новое заявление Мерца о России поразило журналиста

Журналист Макдональд: Мерц подхватил тяжелую форму русофрении

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время крайне непоследователен в заявлениях о России, обратил внимание ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X.
"Месяц назад Мерц говорил о России как о европейском соседе, с которым в конечном итоге придется восстановить равновесие. Теперь он описывает Россию как страну, находящуюся в состоянии "глубокого варварства". Неужели Мерц подхватил тяжелую форму русофрении?" — написал он, комментируя его вчерашнее заявление.
Накануне немецкий канцлер в интервью изданию Rheinpfazl исключил вероятность налаживания диалога с президентом России Владимиром Путиным, а также отверг возможность возобновления поставок российского газа из-за конфликта на Украине.
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Победить на поле боя". В Германии сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 16:12
В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Европа должна научиться говорить на языке силы, заявил Мерц
Вчера, 15:55
 
