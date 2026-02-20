МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время крайне непоследователен в заявлениях о России, обратил внимание ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X.
"Месяц назад Мерц говорил о России как о европейском соседе, с которым в конечном итоге придется восстановить равновесие. Теперь он описывает Россию как страну, находящуюся в состоянии "глубокого варварства". Неужели Мерц подхватил тяжелую форму русофрении?" — написал он, комментируя его вчерашнее заявление.
Накануне немецкий канцлер в интервью изданию Rheinpfazl исключил вероятность налаживания диалога с президентом России Владимиром Путиным, а также отверг возможность возобновления поставок российского газа из-за конфликта на Украине.
В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.