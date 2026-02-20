Рейтинг@Mail.ru
Европа должна научиться говорить на языке силы, заявил Мерц
Европа должна научиться говорить на языке силы, заявил Мерц
Европа должна научиться говорить на языке силы, заявил Мерц - РИА Новости, 20.02.2026
Европа должна научиться говорить на языке силы, заявил Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа должна "научиться говорить на языке силы", так как политика умиротворения "не создает мир".
Европа должна научиться говорить на языке силы, заявил Мерц

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что Европа должна научиться говорить на языке силы

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа должна "научиться говорить на языке силы", так как политика умиротворения "не создает мир".
"История учит нас одному: умиротворение не ведет к миру, а лишь поощряет агрессора. Тот, кто сегодня следует наивному пацифизму, лишь способствует войнам завтрашнего дня... Мы знаем, Европа должна научиться говорить на языке силы", - заявил Мерц на партийном съезде в Штутгарте. Трансляцию ведет телеканал Phoenix.

Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Побили все рекорды". Европа призналась, почему не хочет мира на Украине
Вчера, 08:00
Он подчеркнул, что Германия должна заявить о себе и взять на себя больше ответственности в условиях стремительно формирующегося нового мирового порядка.
"Международного порядка, основанного на правилах, каким мы его знали, больше не существует", - констатировал Мерц.
По словам канцлера, Европа должна действовать сплоченно и не поддаваться давлению. Для этого, по его мнению, нужно предпринять три шага: укрепить обороноспособность, восстановить экономический потенциал и достичь технологического суверенитета.
"В нашем хрупком мире безопасность - залог свободы. Тот, кто пренебрегает своей безопасностью, рискует столкнуться с политическими издержками и шантажом", - заявил канцлер.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Мерц мечтает о военном истощении России, считает Володин
Вчера, 09:23
Съезд ХДС проходит с 20 по 21 февраля в Штутгарте, среди участников присутствует в том числе экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. В программе, среди прочего, значится проведение выборов председателя партии. Мерц выдвинул свою кандидатуру в расчете на переизбрание.
В 2022 году Мерц был избран председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) на онлайн-съезде, он получил 95% голосов. В 2024 году он был переизбран на этот пост, получив почти 90%.
МИД РФ отмечал, что проект милитаризации Европы, направленный на противодействие мифической угрозе со стороны России - это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Просто стыдно". В ЕС уже пожалели о возможной войне с Россией
Вчера, 08:00
 
