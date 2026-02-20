МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа должна "научиться говорить на языке силы", так как политика умиротворения "не создает мир".

« "История учит нас одному: умиротворение не ведет к миру, а лишь поощряет агрессора. Тот, кто сегодня следует наивному пацифизму, лишь способствует войнам завтрашнего дня... Мы знаем, Европа должна научиться говорить на языке силы", - заявил Мерц на партийном съезде в Штутгарте. Трансляцию ведет телеканал Phoenix.

Он подчеркнул, что Германия должна заявить о себе и взять на себя больше ответственности в условиях стремительно формирующегося нового мирового порядка.

« "Международного порядка, основанного на правилах, каким мы его знали, больше не существует", - констатировал Мерц.

По словам канцлера, Европа должна действовать сплоченно и не поддаваться давлению. Для этого, по его мнению, нужно предпринять три шага: укрепить обороноспособность, восстановить экономический потенциал и достичь технологического суверенитета.

"В нашем хрупком мире безопасность - залог свободы. Тот, кто пренебрегает своей безопасностью, рискует столкнуться с политическими издержками и шантажом", - заявил канцлер.

Съезд ХДС проходит с 20 по 21 февраля в Штутгарте, среди участников присутствует в том числе экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель . В программе, среди прочего, значится проведение выборов председателя партии. Мерц выдвинул свою кандидатуру в расчете на переизбрание.

В 2022 году Мерц был избран председателем консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) на онлайн-съезде, он получил 95% голосов. В 2024 году он был переизбран на этот пост, получив почти 90%.