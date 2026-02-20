Рейтинг@Mail.ru
Мерц мечтает о военном истощении России, считает Володин - РИА Новости, 20.02.2026
09:23 20.02.2026 (обновлено: 09:24 20.02.2026)
Мерц мечтает о военном истощении России, считает Володин
Мерц мечтает о военном истощении России, считает Володин - РИА Новости, 20.02.2026
Мерц мечтает о военном истощении России, считает Володин
Канцлер Германии Фридрих Мерц мечтает об экономическом и военном истощении России, ему нужно думать о том, как решать внутренние проблемы своей страны и не... РИА Новости, 20.02.2026
германия
россия
сша
фридрих мерц
вячеслав володин
джо байден
госдума рф
германия
россия
сша
германия, россия, сша, фридрих мерц, вячеслав володин, джо байден, госдума рф
Германия, Россия, США, Фридрих Мерц, Вячеслав Володин, Джо Байден, Госдума РФ
Мерц мечтает о военном истощении России, считает Володин

Володин: Мерц мечтает об экономическом и военном истощении России

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц мечтает об экономическом и военном истощении России, ему нужно думать о том, как решать внутренние проблемы своей страны и не делать граждан заложниками своего непрофессионализма, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Низкий уровень профессионализма и компетенций руководства европейских государств говорит сам за себя. Канцлер Германии Мерц мечтает об экономическом и военном истощении России. Считает, что только так будет завершена война на Украине", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Лидеры ЕС начали осознавать, в каком положении оказались, заявил Володин
15 февраля, 10:35
Лидеры ЕС начали осознавать, в каком положении оказались, заявил Володин
15 февраля, 10:35
Он отметил, что об этом уже заявлял 4 года назад экс-президент США Джо Байден, намереваясь порвать нашу экономику в клочья, также в всё для этого делали предшественники Мерца и главы других европейских государств.
"Но иных уж нет, а те далече. С момента введения санкций прошло 14 лет. За это время их было объявлено нашей стране свыше 30 тысяч. Санкции бумерангом ударили по их инициаторам. Экономика Германии стагнирует на протяжении 3 лет. Как следствие, ФРГ по ВВП по паритету покупательной способности с 4-го места в мире переместилась на 6-е. Россия же поднялась на 4-е место в мире, обогнав Германию, и стала самой крупной экономикой в Европе", - подчеркнул председатель Госдумы.
По его словам, сегодня промышленность Германии неконкурентоспособна, все её основные преимущества когда-то были связаны с дешёвыми энергоресурсами из России.
Мерц сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 11:10
Мерц сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 11:10
"Мерцу надо думать о том, как решать внутренние проблемы своей страны. Но если он займётся этим, ему однозначно придётся выстраивать отношения с Российской Федерацией. За то время, пока Мерц находится у власти, можно было понять очевидное: победить военным путём ядерную державу невозможно. Второе. Создавая проблемы России, европейские государства ударили по своим экономикам, истощив их", - добавил Володин.
Он также отметил, что украденные у России средства придётся возвращать.
"Будучи канцлером ФРГ, Мерц должен это понимать и не делать граждан заложниками своего непрофессионализма", - заключил председатель Госдумы.
В Совфеде прокомментировали заявление Мерца о диалоге с Путиным
Вчера, 21:33
В Совфеде прокомментировали заявление Мерца о диалоге с Путиным
Вчера, 21:33
 
ГерманияРоссияСШАФридрих МерцВячеслав ВолодинДжо БайденГосдума РФ
 
 
