Мерц мечтает о военном истощении России, считает Володин

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц мечтает об экономическом и военном истощении России, ему нужно думать о том, как решать внутренние проблемы своей страны и не делать граждан заложниками своего непрофессионализма, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Низкий уровень профессионализма и компетенций руководства европейских государств говорит сам за себя. Канцлер Германии Мерц мечтает об экономическом и военном истощении России . Считает, что только так будет завершена война на Украине", - написал Володин в своем канале на платформе Max

Он отметил, что об этом уже заявлял 4 года назад экс-президент США Джо Байден , намереваясь порвать нашу экономику в клочья, также в всё для этого делали предшественники Мерца и главы других европейских государств.

"Но иных уж нет, а те далече. С момента введения санкций прошло 14 лет. За это время их было объявлено нашей стране свыше 30 тысяч. Санкции бумерангом ударили по их инициаторам. Экономика Германии стагнирует на протяжении 3 лет. Как следствие, ФРГ по ВВП по паритету покупательной способности с 4-го места в мире переместилась на 6-е. Россия же поднялась на 4-е место в мире, обогнав Германию, и стала самой крупной экономикой в Европе", - подчеркнул председатель Госдумы

По его словам, сегодня промышленность Германии неконкурентоспособна, все её основные преимущества когда-то были связаны с дешёвыми энергоресурсами из России.

"Мерцу надо думать о том, как решать внутренние проблемы своей страны. Но если он займётся этим, ему однозначно придётся выстраивать отношения с Российской Федерацией. За то время, пока Мерц находится у власти, можно было понять очевидное: победить военным путём ядерную державу невозможно. Второе. Создавая проблемы России, европейские государства ударили по своим экономикам, истощив их", - добавил Володин.

Он также отметил, что украденные у России средства придётся возвращать.