https://ria.ru/20260220/merts-2075668154.html
Мерц мечтает о военном истощении России, считает Володин
Мерц мечтает о военном истощении России, считает Володин - РИА Новости, 20.02.2026
Мерц мечтает о военном истощении России, считает Володин
Канцлер Германии Фридрих Мерц мечтает об экономическом и военном истощении России, ему нужно думать о том, как решать внутренние проблемы своей страны и не... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T09:23:00+03:00
2026-02-20T09:23:00+03:00
2026-02-20T09:24:00+03:00
германия
россия
сша
фридрих мерц
вячеслав володин
джо байден
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/13/1552801390_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_1ce19a08096b3f207ea4f8ad9cc001cc.jpg
https://ria.ru/20260215/evrosoyuz-2074485438.html
https://ria.ru/20260219/merts-2075412240.html
https://ria.ru/20260219/es-2075617300.html
германия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/13/1552801390_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_88234b490d62d86aacb4234d6d3205bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, сша, фридрих мерц, вячеслав володин, джо байден, госдума рф
Германия, Россия, США, Фридрих Мерц, Вячеслав Володин, Джо Байден, Госдума РФ
Мерц мечтает о военном истощении России, считает Володин
Володин: Мерц мечтает об экономическом и военном истощении России
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц мечтает об экономическом и военном истощении России, ему нужно думать о том, как решать внутренние проблемы своей страны и не делать граждан заложниками своего непрофессионализма, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Низкий уровень профессионализма и компетенций руководства европейских государств говорит сам за себя. Канцлер Германии Мерц
мечтает об экономическом и военном истощении России
. Считает, что только так будет завершена война на Украине", - написал Володин
в своем канале на платформе Max
.
Он отметил, что об этом уже заявлял 4 года назад экс-президент США Джо Байден
, намереваясь порвать нашу экономику в клочья, также в всё для этого делали предшественники Мерца и главы других европейских государств.
"Но иных уж нет, а те далече. С момента введения санкций прошло 14 лет. За это время их было объявлено нашей стране свыше 30 тысяч. Санкции бумерангом ударили по их инициаторам. Экономика Германии стагнирует на протяжении 3 лет. Как следствие, ФРГ по ВВП по паритету покупательной способности с 4-го места в мире переместилась на 6-е. Россия же поднялась на 4-е место в мире, обогнав Германию, и стала самой крупной экономикой в Европе", - подчеркнул председатель Госдумы
.
По его словам, сегодня промышленность Германии неконкурентоспособна, все её основные преимущества когда-то были связаны с дешёвыми энергоресурсами из России.
"Мерцу надо думать о том, как решать внутренние проблемы своей страны. Но если он займётся этим, ему однозначно придётся выстраивать отношения с Российской Федерацией. За то время, пока Мерц находится у власти, можно было понять очевидное: победить военным путём ядерную державу невозможно. Второе. Создавая проблемы России, европейские государства ударили по своим экономикам, истощив их", - добавил Володин.
Он также отметил, что украденные у России средства придётся возвращать.
"Будучи канцлером ФРГ, Мерц должен это понимать и не делать граждан заложниками своего непрофессионализма", - заключил председатель Госдумы.