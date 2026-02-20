Рейтинг@Mail.ru
Коллеги Каллас не считают уместным снисходить до ее уровня, заявил Медведев
15:07 20.02.2026 (обновлено: 15:15 20.02.2026)
Коллеги Каллас не считают уместным снисходить до ее уровня, заявил Медведев
Коллеги Каллас не считают уместным снисходить до ее уровня, заявил Медведев - РИА Новости, 20.02.2026
Коллеги Каллас не считают уместным снисходить до ее уровня, заявил Медведев
С главой Евродипломатии Каей Каллас не общаются ни ее европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио, они не считают уместным снизойти до ее уровня,... РИА Новости, 20.02.2026
сша, в мире, россия, дмитрий медведев, единая россия, марко рубио
США, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Марко Рубио
Коллеги Каллас не считают уместным снисходить до ее уровня, заявил Медведев

Медведев: с Каллас не общаются ни ее европейские коллеги, ни госсекретарь США

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. С главой Евродипломатии Каей Каллас не общаются ни ее европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио, они не считают уместным снизойти до ее уровня, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«

"С этим человеком (главой евродипломатии Каей Каллас - ред.) не общаются даже коллеги. То есть, видимо, они не считают для себя уместным снизойти до уровня целого высокого представителя по международным вопросам Европейского Союза для того, чтобы с ней провести встречу", - сказал Медведев в видео, опубликованном в его канале в мессенджере Max.

Он обратил внимание на то, что с Каллас не общаются министры иностранных дел многих европейских стран, не говоря про госсекретаря США - "там вообще непонятно, кто это",
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Не готовы". Каллас резко ответила на требование Зеленского
15 февраля, 17:20
 
СШАВ миреРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияМарко Рубио
 
 
