Коллеги Каллас не считают уместным снисходить до ее уровня, заявил Медведев

«

"С этим человеком (главой евродипломатии Каей Каллас - ред.) не общаются даже коллеги. То есть, видимо, они не считают для себя уместным снизойти до уровня целого высокого представителя по международным вопросам Европейского Союза для того, чтобы с ней провести встречу", - сказал Медведев в видео, опубликованном в его канале в мессенджере Max.