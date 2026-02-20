Рейтинг@Mail.ru
23:11 20.02.2026
Эксперт рассказала о применении "Энхерту"
Использование противоопухолевого препарата "Энхерту" сейчас возможно исключительно по решению врачебного консилиума с индивидуальной оценкой показаний, рисков и
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Использование противоопухолевого препарата "Энхерту" сейчас возможно исключительно по решению врачебного консилиума с индивидуальной оценкой показаний, рисков и ожидаемой пользы для конкретного пациента, рассказала РИА Новости заведующая отделом противоопухолевой лекарственной терапии МРНЦ имени А.Ф. Цыба - филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Наталья Фалалеева.
Ранее RT сообщал, что к ним в редакцию обратились женщины, которые борются с агрессивной формой рака груди и метастазами в головном мозге. Раз в три недели таким пациентам нужно получать капельницы дорогого зарубежного противоопухолевого препарата "Энхерту". Закупать его должен региональный Минздрав, но женщины вынуждены ждать несколько месяцев, пока появится лекарство, свои права им приходится отстаивать в суде.
"На текущий момент препарат ("Энхерту") не включён в действующие клинические рекомендации, а значит его использование возможно исключительно по решению врачебного консилиума с индивидуальной оценкой показаний, рисков и ожидаемой пользы для конкретного пациента. Такой подход соответствует принципам доказательной медицины и клинической безопасности", - сказала Фалалеева.
Она добавила, что Комиссия исходит из необходимости нормативной и научной определённости. Вопрос о включении препарата в перечни может быть рассмотрен повторно после появления регламентированных показаний в клинических рекомендациях, разработанных профильным профессиональным сообществом.
"Его ("Энхерту" - ред.) применение может рассматриваться преимущественно для узкой группы пациентов с метастатическим раком молочной железы, имеющим метастазы в центральную нервную систему при прогрессировании в третьей и последующих линиях анти-HER2 терапии", - заключила специалист.
Ранее Минздрав сообщал, что Комиссия по формированию перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) приняла решение о нецелесообразности включения препарата Трастузумаб дерукстекан ("Энхерту") в список.
Препарат Ракурс 223Ra - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ФМБА рассказало о поставках нового препарата для лечения рака
23 января, 02:57
 
