Белоусов наградил отличившихся участников СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 20.02.2026
Белоусов наградил отличившихся участников СВО
Белоусов наградил отличившихся участников СВО
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды РФ – медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским... РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
россия
Новости
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов наградил отличившихся участников СВО

Белоусов вручил отличившимся участникам СВО медали "Золотая Звезда"

© РИА Новости / Евгений БиятовМедаль "Золотая Звезда"
Медаль Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Медаль "Золотая Звезда". Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды РФ – медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ.
"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны – медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью нести службу на благо государства.
"Андрей Белоусов отметил, что каждый из военнослужащих в значительной степени способствует укреплению обороноспособности и защите суверенитета страны, а врученные сегодня награды – это знак признания заслуг военнослужащих перед Отечеством", - отмечается в сообщении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
