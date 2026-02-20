Белоусов наградил отличившихся участников СВО

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды РФ – медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ.

"В Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны – медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью нести службу на благо государства.