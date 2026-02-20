https://ria.ru/20260220/mech-2075725356.html
В Саратове у мужчины изъяли самодельную копию спартанского меча
В Саратове у мужчины изъяли самодельную копию спартанского меча - РИА Новости, 20.02.2026
В Саратове у мужчины изъяли самодельную копию спартанского меча
Полицейские нашли и изъяли у жителя Саратова самодельную копию спартанского меча, на мужчину заведено уголовное дело, сообщили в региональном ГУМВД. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:25:00+03:00
2026-02-20T12:25:00+03:00
2026-02-20T12:26:00+03:00
происшествия
саратов
волжский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075725062_0:98:1024:674_1920x0_80_0_0_27a73ce6a893b729591f01bdc8883c46.jpg
https://ria.ru/20260102/es-2066102574.html
саратов
волжский район
россия
В Саратове у мужчины изъяли самодельную копию спартанского меча
У жителя Саратова изъяли самодельную копию спартанского меча