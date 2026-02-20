Рейтинг@Mail.ru
12:25 20.02.2026 (обновлено: 12:26 20.02.2026)
В Саратове у мужчины изъяли самодельную копию спартанского меча
В Саратове у мужчины изъяли самодельную копию спартанского меча
© Фото : МВД 64/TelegramСамодельная копия спартанского меча, обнаруженная у жителя Саратова
Самодельная копия спартанского меча, обнаруженная у жителя Саратова
САРАТОВ, 20 фев - РИА Новости. Полицейские нашли и изъяли у жителя Саратова самодельную копию спартанского меча, на мужчину заведено уголовное дело, сообщили в региональном ГУМВД.
Сотрудники уголовного розыска проверяли оперативную информацию и нашли у 42-летнего жителя Волжского района самодельный меч. В ходе исследования было подтверждено, что он относится к категории холодного оружия колюще-режущего действия.
"Подозреваемый пояснил, что меч он изготовил самостоятельно из автомобильной рессоры. Пускать в ход оружие саратовец не собирался, по его словам, он хотел сделать примерную копию меча, которым когда-то были вооружены легендарные спартанцы", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По факту незаконного изготовления оружия возбуждено уголовное дело (часть 4 статьи 223 УК РФ). С умельца взяли подсписку о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.
