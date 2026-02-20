https://ria.ru/20260220/mchs-2075803837.html
Пожар в иркутском парк-отеле локализовали
Пожар в парк-отеле в Иркутске удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.02.2026
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
2026
