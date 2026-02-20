Рейтинг@Mail.ru
16:13 20.02.2026
Пожар в иркутском парк-отеле локализовали
Пожар в парк-отеле в Иркутске удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Пожар в иркутском парк-отеле локализовали

МЧС: пожар в парк-отеле в Иркутске локализовали на площади 500 кв м

Ликвидация пожара на территории парк-отеля в Иркутске
Ликвидация пожара на территории парк-отеля в Иркутске - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© МЧС Иркутской области/MAX
Ликвидация пожара на территории парк-отеля в Иркутске
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожар в парк-отеле в Иркутске удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Иркутске локализован на площади 500 квадратных метров", - говорится в сообщении министерства.
