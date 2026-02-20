Рейтинг@Mail.ru
В каналах Мax появилась новая функция - РИА Новости, 20.02.2026
17:56 20.02.2026
В каналах Мax появилась новая функция
В каналах Мax появилась новая функция - РИА Новости, 20.02.2026
В каналах Мax появилась новая функция
Пользователям нацплатформы Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах - они могут видеть статистику публикаций авторов, рассказали в пресс-службе платформы. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:56:00+03:00
2026-02-20T17:56:00+03:00
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771715_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7fbfaa6c8d1fba5dd94e645a99ca0691.jpg
1920
1920
true
технологии, мессенджер max
Технологии, Мессенджер Max
В каналах Мax появилась новая функция

Пользователям Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пользователям нацплатформы Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах - они могут видеть статистику публикаций авторов, рассказали в пресс-службе платформы.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
Ранее счетчик просмотров был доступен только авторам каналов.
«
"Подписчики могут видеть статистику публикаций авторов в Мax и отслеживать наиболее популярный контент. Доступ к счетчику просмотров появится у всех пользователей в течение суток – для этого достаточно обновить приложение до последней версии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что счетчик просмотров в канале располагается в нижней части публикаций. Иконка с цифрами обозначает количество пользователей, которые увидели пост.
Приложения MAX и Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Минцифры рассчитывает на переход на MAX в зоне СВО
18 февраля, 20:43
 
Технологии
Мессенджер Max
 
 
