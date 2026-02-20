https://ria.ru/20260220/max-2075836880.html
В каналах Мax появилась новая функция
В каналах Мax появилась новая функция - РИА Новости, 20.02.2026
В каналах Мax появилась новая функция
Пользователям нацплатформы Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах - они могут видеть статистику публикаций авторов, рассказали в пресс-службе платформы. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:56:00+03:00
2026-02-20T17:56:00+03:00
2026-02-20T17:56:00+03:00
технологии
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771715_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_152c0d5e50d3df405c0942b554aa62f0.jpg
https://ria.ru/20260218/svo-2075307874.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771715_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7fbfaa6c8d1fba5dd94e645a99ca0691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мессенджер max
Технологии, Мессенджер Max
В каналах Мax появилась новая функция
Пользователям Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пользователям нацплатформы Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах - они могут видеть статистику публикаций авторов, рассказали в пресс-службе платформы.
Ранее счетчик просмотров был доступен только авторам каналов.
«
"Подписчики могут видеть статистику публикаций авторов в Мax и отслеживать наиболее популярный контент. Доступ к счетчику просмотров появится у всех пользователей в течение суток – для этого достаточно обновить приложение до последней версии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что счетчик просмотров в канале располагается в нижней части публикаций. Иконка с цифрами обозначает количество пользователей, которые увидели пост.