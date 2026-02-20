Рейтинг@Mail.ru
16:39 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/makron-2075808786.html
Макрон подписал закон о госбюджете, принятый в обход парламента
Макрон подписал закон о госбюджете, принятый в обход парламента
в мире
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню
Макрон подписал закон о госбюджете, принятый в обход парламента

Макрон подписал закон о госбюджете на 2026 год, принятый в обход парламента

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал законопроект о государственном бюджете на 2026 год, принятый с задержкой в месяц и в обход парламента из-за разногласий между политическими силами, следует из публикации в официальном журнале Пятой республики.
Ранее премьер Франции Себастьян Лекорню трижды воспользовался статьей конституции 49.3 для принятия всех частей законопроекта о госбюджете в обход голосования в парламенте. В связи с этим правая и левая оппозиция выдвинули ему шесть вотумов недоверия. Все они были отклонены, и 2 февраля бюджет был окончательно принят.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Макрон превратится в хромую утку после принятия бюджета, пишет Politico
2 февраля, 09:39
"Национальное собрание приняло (текст – ред.), и с учетом решения Конституционного совета… от 19 февраля 2026 года президент Республики промульгирует закон", - говорится в официальном журнале.
Парламент Франции не смог в срок до конца декабря 2025 года, принять госбюджет на 2026 год из-за разногласий между политическими силами. В конце декабря Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов в отсутствие нового бюджета. Попытки принять госбюджет на 2026 год возобновились в январе.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Пушков заявил о спутанности сознания у Макрона
19 февраля, 17:00
 
