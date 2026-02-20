Макрон подписал закон о госбюджете, принятый в обход парламента

ПАРИЖ, 20 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал законопроект о государственном бюджете на 2026 год, принятый с задержкой в месяц и в обход парламента из-за разногласий между политическими силами, следует из публикации в официальном журнале Пятой республики.
Ранее премьер Франции Себастьян Лекорню трижды воспользовался статьей конституции 49.3 для принятия всех частей законопроекта о госбюджете в обход голосования в парламенте. В связи с этим правая и левая оппозиция выдвинули ему шесть вотумов недоверия. Все они были отклонены, и 2 февраля бюджет был окончательно принят.
"Национальное собрание приняло (текст – ред.), и с учетом решения Конституционного совета… от 19 февраля 2026 года президент Республики промульгирует закон", - говорится в официальном журнале.
Парламент Франции не смог в срок до конца декабря 2025 года, принять госбюджет на 2026 год из-за разногласий между политическими силами. В конце декабря Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов в отсутствие нового бюджета. Попытки принять госбюджет на 2026 год возобновились в январе.
