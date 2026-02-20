Магазинам запретят отказывать покупателю в подтверждении возраста через MAX

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские магазины с 1 сентября 2026 года не будут вправе отказать покупателю в подтверждении возраста, права на льготы и сведений об участии в программах лояльности торговых сетей через национальную платформу Max, соответствующее постановление подписано.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

"При продаже товаров продавец обязан проверить сведения, позволяющие удостоверить личность и (или) установить возраст покупателя, а также сведения, подтверждающие право на льготы, при их предоставлении этим покупателем с использованием многофункционального сервиса обмена информацией. … Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года", - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовых актов.

При этом идентифицировать возраст, некоторые льготные статусы, в том числе пенсионера, через Max ID россияне могут уже во многих магазинах страны. С 1 сентября для всех торговых точек России наличие такой опции станет обязательным, отметили в Минпромторге РФ.

В министерстве пояснили, что продавец будет обязан обеспечить техническую базу для проверки такой информации. При этом потребители по-прежнему не будут ограничены в выборе способа подтверждения возраста, социального статуса или участия в программе лояльности продавца и смогут использовать для этих целей бумажные документы.

По словам министерства, сегодня российская торговая отрасль очень быстро интегрирует высокотехнологичные решения, призванные создать для потребителей современную и благоприятную среду. Одним из таких решений стали возможности, которые предоставляет мессенджер Max.