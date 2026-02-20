Рейтинг@Mail.ru
Магазинам запретят отказывать покупателю в подтверждении возраста через MAX - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 20.02.2026 (обновлено: 22:08 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/magaziny-2075878435.html
Магазинам запретят отказывать покупателю в подтверждении возраста через MAX
Магазинам запретят отказывать покупателю в подтверждении возраста через MAX - РИА Новости, 20.02.2026
Магазинам запретят отказывать покупателю в подтверждении возраста через MAX
Российские магазины с 1 сентября 2026 года не будут вправе отказать покупателю в подтверждении возраста, права на льготы и сведений об участии в программах... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T20:36:00+03:00
2026-02-20T22:08:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
пятерочка (сеть магазинов)
дикси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7c8019e2fdedebb67463f1d37c8fce6f.jpg
https://ria.ru/20260220/apple-2075660457.html
https://ria.ru/20260218/svo-2075307874.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149465/53/1494655399_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_b4f9ee14b1cfa17ef5fd232ebb2e7510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), пятерочка (сеть магазинов), дикси
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Пятерочка (сеть магазинов), Дикси
Магазинам запретят отказывать покупателю в подтверждении возраста через MAX

Магазины с сентября не смогут отказать покупателю в подтверждении возраста в MAX

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские магазины с 1 сентября 2026 года не будут вправе отказать покупателю в подтверждении возраста, права на льготы и сведений об участии в программах лояльности торговых сетей через национальную платформу Max, соответствующее постановление подписано.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"При продаже товаров продавец обязан проверить сведения, позволяющие удостоверить личность и (или) установить возраст покупателя, а также сведения, подтверждающие право на льготы, при их предоставлении этим покупателем с использованием многофункционального сервиса обмена информацией. … Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года", - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовых актов.
При этом идентифицировать возраст, некоторые льготные статусы, в том числе пенсионера, через Max ID россияне могут уже во многих магазинах страны. С 1 сентября для всех торговых точек России наличие такой опции станет обязательным, отметили в Минпромторге РФ.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Apple посоветовала пользователям в США обращаться к разработчикам MAX
Вчера, 08:10
В министерстве пояснили, что продавец будет обязан обеспечить техническую базу для проверки такой информации. При этом потребители по-прежнему не будут ограничены в выборе способа подтверждения возраста, социального статуса или участия в программе лояльности продавца и смогут использовать для этих целей бумажные документы.
По словам министерства, сегодня российская торговая отрасль очень быстро интегрирует высокотехнологичные решения, призванные создать для потребителей современную и благоприятную среду. Одним из таких решений стали возможности, которые предоставляет мессенджер Max.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года, тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". Затем к ним присоединились "Магнит", "Лента", "Дикси", "Ашан" и другие.
Приложения MAX и Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Минцифры рассчитывает на переход на MAX в зоне СВО
18 февраля, 20:43
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Пятерочка (сеть магазинов)Дикси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала