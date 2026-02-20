Рейтинг@Mail.ru
Суд лишил экс-главу Корпорации развития Курской области госнаграды - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 20.02.2026 (обновлено: 18:26 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/lukin-2075814616.html
Суд лишил экс-главу Корпорации развития Курской области госнаграды
Суд лишил экс-главу Корпорации развития Курской области госнаграды - РИА Новости, 20.02.2026
Суд лишил экс-главу Корпорации развития Курской области госнаграды
Ленинский суда Курска лишил экс-главу Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, осужденного на девять лет, медали ордена за "Заслуги перед... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:57:00+03:00
2026-02-20T18:26:00+03:00
курск
курская область
россия
владимир лукин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075843441_0:17:2873:1633_1920x0_80_0_0_c85e9047302986b641c8a6f9ada3fd4e.jpg
https://ria.ru/20260220/khinshteyn-2075812982.html
курск
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075843441_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_525cf849ddd9618f59c797a1e6a50b32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курск, курская область, россия, владимир лукин
Курск, Курская область, Россия, Владимир Лукин
Суд лишил экс-главу Корпорации развития Курской области госнаграды

Суд лишил экс-главу Корпорации развития Курской области Лукина медали ордена

© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанкБывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска. 20 февраля 2026 года
Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска. 20 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Руслан Журкин
Перейти в медиабанк
Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска. 20 февраля 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Ленинский суда Курска лишил экс-главу Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, осужденного на девять лет, медали ордена за "Заслуги перед Отечеством" второй степени.
«
"Лукина лишить государственной награды, выданной на основании указа президента РФ от 11 декабря 2023 года в виде медали ордена за "Заслуги перед Отечеством" второй степени", — сказала судья.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Хинштейн высказался об осужденных по делу о курских фортификациях
Вчера, 16:54
 
КурскКурская областьРоссияВладимир Лукин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала